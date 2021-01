Coby White marque 21 points alors que les Chicago Bulls se rassemblent pour battre les Portland Trail Blazers 111-108

Coby White a récolté 21 points et 10 rebonds et les Chicago Bulls en désavantage numérique ont battu les Portland Trail Blazers 111-108 mardi soir.

Otto Porter Jr. a ajouté 19 points et 13 rebonds pour les Bulls, qui ont remporté quatre de leurs cinq derniers matchs.

CJ McCollum a mené les Blazers avec 26 points, dont six à 3 points. Damian Lillard a récolté 24 points et neuf passes.

Les Blazers ont mené avec pas moins de 20 points au début du match, mais les Bulls ont pris la tête, égalant au quatrième quart à 91 points sur le pointeur 3 de Porter. Le 3 de Garrett Temple a donné les Bulls une avance de 96-94 avec 6:36 à jouer.

Portland a repris une avance de 100-98 sur le 3 points de Carmelo Anthony avant que le flotteur de la recrue de Chicago Patrick Williams ne égalise à nouveau avec 4:12 à faire. Le pull-up pull-up de Porter a fait 104-100 avec un peu plus de trois minutes à jouer.

Lillard a été victime d’une faute sur une tentative de 3 points et a effectué tous ses lancers francs, tirant Portland à 106-103. Il a ajouté deux lancers francs avec 30,8 secondes à jouer pour réduire encore l’écart.

Le pas en arrière de Zach LaVine à 3 points semblait être le vainqueur pour Chicago jusqu’à ce que Lillard fasse un 3 pour remettre les Blazers à un point à 5,7 secondes de la fin. Blanc a effectué une paire de lancers francs pour mettre Chicago 111-108 et Portland a échoué.

Les Blazers venaient de perdre 137-122 contre Golden State dimanche. Stephen Curry de Golden State a marqué un sommet en carrière de 62 points contre Portland.

Après avoir fait 0-3 pour débuter la saison, les Bulls se sont améliorés. Ils viennent de remporter une victoire de 118-108 sur les Mavericks, rythmés par les 39 points de LaVine.

Les Bulls étaient sans Lauri Markkanen, Ryan Arcidiacono, Chandler Hutchinson et Tomas Satoransky pour le quatrième match consécutif à cause de la ligue. COVID-19[feminine protocoles. Hutchinson et Satoransky ont été testés positifs et s’isolent.

Les Blazers ont réussi quatre points consécutifs à 3 points pour ouvrir le match et ont enchaîné 14-0 pour clôturer le premier quart avec une avance de 39-21. Le tir de loin de Gary Trent Jr. a donné à Portland une avance de 47-27.

Les Bulls ont réduit l’écart avec une course de 13-0 plafonnée par le pointeur 3 de Porter pour se situer à 47-40. Les Blazers entraient à la mi-temps avec une avance de 54-45.

Wendell Carter Jr. a effectué une paire de lancers francs pour obtenir Chicago à 67-62, mais Derrick Jones Jr. a répondu pour les Blazers avec un dunk retentissant.

Temple a frappé un sauteur et un 3 points pour clôturer le troisième quart et fermer la marge à 85-81.

TIP INS

Bulls: C’était le premier d’un road trip de quatre matchs pour les Bulls. … Les cinq partants de Chicago étaient à deux chiffres. … Williams a commencé à chaque match sa saison recrue, jusqu’à présent.

Trail Blazers: L’attaquant Nassir Little était disponible après s’être remis de coronavirus . Rodney Hood était discutable avec une souche quadruple gauche. … Avec son premier 3 points de la soirée, Lillard est devenu le 18e joueur de l’histoire de la NBA à atteindre 1 800 3 en carrière.

SUIVANT

Les Bulls visitent Sacramento mercredi soir.

Les Trail Blazers accueillent les Timberwolves jeudi.