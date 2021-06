Coby White: le gardien des Chicago Bulls fait face à quatre mois de convalescence après une opération à l’épaule gauche | Nouvelles de la NBA

Le gardien des Chicago Bulls Coby White a subi une opération réussie à l’épaule gauche jeudi après une blessure subie ce week-end.

L’équipe a déclaré que White avait été blessé alors qu’il « participait à des activités de basket-ball loin de l’équipe » et sera réévalué dans quatre mois, remettant en question son statut pour le camp d’entraînement et le match d’ouverture de la saison 2021/22.

White, 21 ans, a récolté en moyenne 15,1 points et 4,8 passes décisives tout en commençant 54 des 69 matchs qu’il a disputés la saison dernière, son deuxième en NBA.

Il a commencé ses 18 derniers matchs et a récolté en moyenne 17,6 points et 5,9 passes décisives, tout en réalisant près de 40% de ses trois points. White a connu ce que l’entraîneur Billy Donovan a décrit le mois dernier comme une deuxième saison de « hauts et de bas ».

Les Bulls ont terminé 11e de la Conférence Est à 31-41, à deux matchs de Charlotte pour la place de jeu du tournoi final et hors des séries éliminatoires pour la quatrième année consécutive.

La NBA a déclaré jeudi aux équipes qu’elle avait l’intention de revenir à un calendrier normal la saison prochaine, avec des camps d’entraînement ouvrant fin septembre et la saison régulière devant commencer le 19 octobre.