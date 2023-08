Cobra Kai saison 6 date de sortie potentielle, intrigue, distribution et rumeurs

Cobra Kai a frappé fort et est devenu l’une des séries les plus populaires sur Netflix lors de la diffusion de la dernière saison.

Dans la saison 5, le conflit entre dojos est entré dans une phase décisive – une véritable course aux armements a commencé. Daniel a recruté son ancien rival, Chozen Toguchi, tandis que Terry Silver a fait venir l’impitoyable sensei coréen Kim Da-Eun. Bien sûr, la saison a été remplie d’affrontements entre les héros adolescents, en particulier entre Robby et Miguel, et la tension persistante entre Daniel et Johnny.

Malgré tout, les personnages ont connu des changements importants. Ils ont finalement appris à coopérer, à pardonner les erreurs et à maîtriser leurs faiblesses. Johnny Lawrence a été celui qui a subi la transformation la plus profonde – le sensei espiègle a finalement décidé de grandir pour être un père et un partenaire.

Après cinq saisons, cette saga de karaté a toujours un public dévoué. Mais que peut-on attendre du prochain épisode de la série ?

Quand la saison 6 de Cobra Kai pourrait-elle sortir?

Netflix a la réputation d’annuler des émissions, de sorte que vous pourriez vous sentir légèrement inquiet du manque d’informations sur le prochain épisode de Cobra Kai. Cependant, la série n’a pas été annulée; il a été renouvelé ! La saison 6 est en route, mais ce sera le dernier chapitre – il est temps de dire au revoir à Johnny, Daniel, Miguel, Sam, Robbie et le reste de l’équipe (amis et ennemis).

Dans la lettre ouverte publiée en janvier 2023, les créateurs de l’émission – Josh Heald, Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg – ont résumé les années de création de Cobra Kai et annoncé la grande finale de la saga, ainsi que les retombées potentielles :

Quand peut-on s’attendre à la sortie de la saison 6 de Cobra Kai, alors ? Difficile à dire, tant la situation à Hollywood s’est compliquée ces derniers mois. Le 2 mai, les scénaristes représentés par la Writers Guild of America se sont mis en grève. Le 13 juillet, une grève a également été annoncée par la Screen Actors Guild.

L’équipe travaillant sur Cobra Kai a également rejoint la ligne de piquetage et la production de l’émission a été interrompue. En tant que showrunner de la série, Jon Hurwitz a écrit sur les réseaux sociaux :

Nous détestons frapper, mais si nous le devons, nous frappons fort. Crayons vers le bas dans la salle des écrivains Cobra Kai. Aucun écrivain sur le plateau. Ce ne sont pas des moments de plaisir, mais c’est malheureusement nécessaire. Dès qu’un accord équitable sera en place, nous recommencerons à botter le cul. En attendant, envoi de force et… https://t.co/99UulF7HeW – Jon Hurwitz (@jonhurwitz) 2 mai 2023

Personne ne sait combien de temps durera la grève WGA et SAG-AFTRA. À l’origine, la première de la saison 6 de Cobra Kai devait avoir lieu au début de 2024 sur la base des saisons précédentes. Cependant, maintenant, il est presque certainement retardé.

On devrait en savoir plus dans les mois à venir.

Intrigue de la saison 6 de Cobra Kai

La saison 5 de Cobra Kai a galvanisé les téléspectateurs, révélant des informations sur le Sekai Taikai – le plus grand tournoi de karaté au monde, que Terry Silver a l’intention de gagner. Malheureusement, nous n’avons pas eu la chance de voir le fameux concours – mais nous sommes certains que Sekai Taikai sera au centre de la saison 6.

Il y a quelques mois, les showrunners de Cobra Kai ont accordé une interview à Variety. Bien qu’ils n’aient fourni aucun détail, le créateur Josh Heald a fait allusion à ce à quoi nous pouvons nous attendre dans la saison à venir :

Le fait qu’il y ait un bébé en route est certainement un élément crucial de croissance pour Johnny Lawrence et un grand bond en avant pour sa relation avec Miguel, Robby et Carmen.

Le co-créateur Hayden Schlossberg a ajouté :

Pendant ce temps, il y a le serpent ultime Cobra Kai là-bas… Nous verrons si la vie continue facilement dans la saison 6, ou si Kreese a quelque chose à dire. Quelque chose me dit que ce sera ce dernier.

On ne sait pas si Schlossberg faisait référence à Terry Silver comme le serpent le plus dangereux, qui a été arrêté à la fin de la saison 5, ou s’il faisait référence à John Kreese, qui a été libéré. Compte tenu de la détermination, du cynisme et de la richesse de Silver, il ne fait aucun doute qu’il sortira de prison. Quant à Kreese, il pourrait choisir une vie plus calme, mais le connaissant, c’est peu probable. Alors, vont-ils tous les deux attaquer le dojo de Daniel et Johnny dans la saison 6 ?

Il n’y a pas encore de bande-annonce pour la nouvelle saison, mais vous pouvez consulter l’annonce des nouveaux épisodes publiés par Netflix :

Casting de la saison 6 de Cobra Kai

Dans la saison à venir, nous pouvons nous attendre à voir le casting principal revenir :

Ralph Macchio –Daniel LaRusso

–Daniel LaRusso Guillaume Zabka –Johnny Laurent

–Johnny Laurent Martin Kové – John Kreese

– John Kreese Thomas Ian Griffith – Terry Silver

– Terry Silver Yuji Okumoto – Chozen Toguchi

– Chozen Toguchi Xolo Maridueña –Miguel Diaz

–Miguel Diaz Tanner Buchanan – Robby Keen

– Robby Keen Liste Peyton – Tory Nichols

– Tory Nichols Marie Mouser – Samantha La Russo

– Samantha La Russo Jacques Bertrand – Eli « Hawk » Moskowitz

– Eli « Hawk » Moskowitz Gianni DeCenzo – Demetri Alexopoulos

– Demetri Alexopoulos Griffon Santopietro –Anthony LaRusso

–Anthony LaRusso Courtney Henggeler – Amanda La Russo

– Amanda La Russo Vanessa Rubio –Carmen Diaz

–Carmen Diaz Dallas jeune –Kenny Payne

La grande question est de savoir qui de l’ancien casting de la franchise Karaté Kid reviendra cette fois ? La seule star qui n’a pas encore fait son retour est Hilary Swank. Croisons les doigts pour ramener Julie Pierce dans l’histoire.

