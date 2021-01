La star de Karate Kid, Rob Garrison, a été honorée dans la troisième série de Cobra Kai de Netflix.

Familier des fans comme Tommy dans le film de 1984, Rob est resté dans les mémoires à l’écran lors du premier épisode de la troisième saison de la série.

Les mots « Cobra Kai ne meurt jamais » et les dates « 1960-2019 » sont apparus à l’écran.

Rob, qui a repris son rôle dans la deuxième saison de la série dérivée à succès, est décédé en septembre 2019 après une hospitalisation d’un mois en Virginie-Occidentale en raison d’une insuffisance rénale et hépatique terminale.







(Image: © 2018 Sony Pictures Television)



Dans le film de 1984, Rob a crié la phrase mémorable: « Donnez-lui un sac mortuaire, ouais! » comme Johnny Lawrence, joué par William Zabka, a affronté Daniel LaRusso, joué par Ralph Maccio.

La carrière d’acteur de Rob a commencé en tant qu’enfant acteur dans le film Starship Invasions de 1977 avant de décrocher un rôle dans le film classique de 1984.

Il a eu de petits rôles dans des émissions de télévision telles que MacGyver, Columbo et Coach, et des films comme The Pledge.

Après sa mort, Macchio a rendu hommage à sa co-star: «Rob Garrison a été un gentil monsieur du premier jour où je l’ai rencontré au dernier jour où nous avons parlé.







(Image: Twitter)



« Je suis tellement heureux qu’il ait eu l’occasion de montrer sa gamme et son cœur authentique avec sa performance la saison dernière Cobra Kai .

« Sa scène de feu de camp était de mes favoris de la saison 2. RIP mon ami. U va b manquer. »

Rob avait également travaillé comme gérant de restaurant à Wheeling, en Virginie occidentale avant sa mort.