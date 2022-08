Cobra FIRST critique du film : la vedette de Chiyaan Vikram est un “film engageant” ; l’acteur a donné une performance digne d’un prix

Après une longue attente, enfin, la vedette de Chiyaan Vikram Cobra est prête à sortir le 31 août 2022. C’est un film tamoul et met également en vedette la célèbre KGF Srinidhi Shetty et le joueur de cricket Irfan Pathan dans des rôles clés. Alors que Cobra marquera les débuts tamouls de Srinidhi, ce sont les débuts d’acteur d’Irfan. La bande-annonce de Cobra avait attiré l’attention de tous et les cinéphiles ont hâte de savoir de quoi parle le film. Eh bien, ils ne connaîtront l’histoire du film qu’une fois qu’ils l’auront regardé, et maintenant, la première critique de Cobra est sortie.

Umair Sandhu, qui est membre du Overseas Censor Board, a récemment regardé le film et partagé sa critique sur Twitter. Il a tweeté que Cobra a un concept unique et que la direction est formidable. Chiyaan Vikram a donné une performance digne d’un prix dans le film et a volé la vedette.

Umari a également fait l’éloge d’Irfan Pathan et a qualifié Cobra de film engageant avec des rebondissements. Dans son tweet, il a écrit que le public du multiplex va adorer. Umair a donné 3,5 étoiles au film. Découvrez son tweet ci-dessous

Premier examen #Cobra ! Un concept unique avec une direction, un point culminant et une conception de production formidables ! #Vikram a donné une performance digne d’un prix ! Il a volé la vedette jusqu’au bout. @IrfanPathan Content de te voir ! Un film engageant avec des rebondissements ! Les fans de Multiplex vont adorer ! 1/2 Umair Sandhu (@UmairSandu) 29 août 2022

La dernière sortie en salles de Chiyaan Vikram était Kadaram Kondan (2019). Ainsi, Cobra marque son grand retour sur grand écran après un écart de trois ans. Nous sommes sûrs que les fans de l’acteur seraient ravis de le voir sur grand écran après une longue pause.

Outre Cobra, Chiyaan Vikram sera vu dans Ponniyin Selvan Part 1. Le film, qui met également en vedette Aishwarya Rai Bachchan dans le rôle principal, devrait sortir sur grand écran le 30 septembre 2022. Le teaser de PS 1 en a impressionné un et tout, et tout le monde attend maintenant avec impatience sa bande-annonce. Bien qu’il soit tourné en tamoul, il sera doublé et publié dans différentes langues, dont l’hindi.