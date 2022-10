Cobra et Mangoose s’affrontent dans le combat pour la vie. Devine qui a gagné ?

Un combat vicieux entre un cobra et une mangouste est devenu viral. Dans la vidéo publiée sur Facebook, le cobra semble être entré sur le territoire de la mangouste. Le duo se bat et esquive les morsures de l’autre jusqu’à ce que la mangouste parvienne enfin à capturer le reptile dans sa bouche. Le serpent, pour tenter de sauver sa vie, roule mais ses actions sont inefficaces. Au final, la mangouste semble avoir triomphé dans le face-à-face.

Regardez la vidéo ci-dessous.

La vidéo a accumulé plus de 2,8 millions de vues avec des tonnes de réactions en ligne. Les utilisateurs des médias sociaux ont été stupéfaits et ont rapidement consulté la section des commentaires pour révéler ce qu’ils pensaient du combat.

L’un des utilisateurs a écrit : « La mangouste est l’un des 4 mammifères immunisés contre le venin. J’aimerais aussi être immunisé contre le venin ». Un autre utilisateur a écrit : « Mangouste a été achetée dans les Caraïbes pour tuer les rats et les serpents dans le champ de canne à sucre en esclavage. Il y en a encore beaucoup en Jamaïque à ce jour, principalement dans les zones rurales ». Un troisième utilisateur a écrit : « Quelle bataille ». Le quatrième utilisateur a écrit: “C’est fou et super effrayant, je ne connaissais pas le pouvoir d’une mangouste”.

Les cobras royaux sont des serpents extrêmement venimeux et dangereux. Le poison dans leur seule bouchée est capable de tuer plus de 10 personnes. Certains animaux possèdent cependant l’agilité, la ruse et la force nécessaires pour affronter les serpents venimeux. Les mangoustes sont l’un des nombreux animaux capables de tuer des cobras et sont bien connues pour être leur prédateur. En règle générale, les cobras et autres espèces de serpents évitent les conflits avec leur principal ennemi, la mangouste.

Dans une autre vidéo de serpent devenue virale, le reptile a été vu se recroquevillant dans un spectacle. La vidéo de l’incident montre le cobra géant qui en sort.

La personne tente de déplacer le serpent sur le côté, en utilisant un strict. C’est alors que le cobra en sort agressivement.

