Cobra : Chiyaan Vikram RÉAGIT aux rumeurs de crise cardiaque ; dit: “Beaucoup ont transformé ma photo sur le corps d’un homme malade …”

La superstar du sud, Chiyaan Vikram, a récemment assisté au lancement audio de Cobra le 11 juillet. Il a parlé de tout son cœur et a évoqué des rumeurs selon lesquelles il aurait eu une crise cardiaque. Le bel acteur a remercié son public pour son amour et son soutien. Vikram a révélé que son visage était transformé sur le corps d’une personne malade qui était ensuite utilisé comme vignettes. Il a même dit qu’il était submergé par l’amour de ses fans.

Vikram a déclaré: “J’ai vu, j’ai vu tous les rapports. Beaucoup ont transformé ma photo sur le corps d’un homme malade et l’ont gardée sous forme de vignettes. Ils sont devenus créatifs et c’était bien. Merci. J’ai l’impression d’avoir vécu tellement de choses dans la vie, donc ce n’est pas une grande préoccupation. Ma famille, mes amis et mes fans m’ont soutenu. Je n’ai besoin de rien d’autre dans la vie.

Voir la vidéo –

Pour les non-initiés, Chiyaan Vikram a été admis dans un hôpital privé de Chennai après avoir ressenti des douleurs à la poitrine. Il a ensuite été libéré le 10 juillet. Les nouvelles de l’hôpital de Vikram sont devenues virales en un rien de temps. Les rumeurs allaient bon train selon lesquelles Vikram avait subi une crise cardiaque. Le manager de l’acteur a ensuite clarifié les rumeurs et a révélé que Vikram n’avait pas subi de crise cardiaque.

Cobra est réalisé par Ajay Gnanamuthu et le film sortira en salles le 11 août. Le film met en vedette Chiyaan Vikram, Srinidhi Shetty et Irfan Pathan dans les rôles principaux. Miya George, Roshan Mathew, Padmapriya, Kaniha, KS Ravikumar et Mirnalini Ravi dans des rôles de soutien.