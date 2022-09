Coastal GasLink a mis en garde plus de 50 fois contre les violations de l’environnement lors de la construction du pipeline

Coastal GasLink a maintenant été averti plus de 50 fois de violations environnementales lors de la construction de son gazoduc dans le nord de la Colombie-Britannique, selon la province.

Dans un e-mail à CBC News, le ministère de l’Environnement et du Changement climatique a déclaré qu’il avait émis un total de 51 avertissements, 16 ordonnances et imposé deux amendes – des amendes de plus de 240 000 $ “pour non-conformité répétée” – depuis la construction du pipeline. commencé en 2019.

Bon nombre des avertissements concernent le défaut de protéger les cours d’eau et les terres humides sensibles contre les sédiments et l’érosion qui peuvent nuire à l’habitat du poisson et à la qualité de l’eau, une violation du certificat d’évaluation environnementale du projet.

Une fois terminé, le pipeline de 670 kilomètres traversera environ 625 ruisseaux, ruisseaux, rivières et lacs, dont beaucoup contiennent des poissons, selon Coastal GasLink.

Le plus récent rapport d’inspection du Bureau d’évaluation environnementale (EAO), publié en août, signalait de « multiples infractions » – certaines récidivistes – sur les voies navigables sensibles, y compris le rejet de pollution dans le lac Fraser, à environ 120 kilomètres à l’ouest de Prince George. .

Un panache de sédiments bruns dans le lac Fraser en avril 2022 est visible sur cette photo aérienne du rapport d’inspection d’un agent d’évaluation environnementale du pipeline Coastal GasLink. Un tampon blanc EAO dans le coin supérieur gauche indique le lieu et l’heure à laquelle la photo a été prise. (Ministère de l’Environnement et du Changement climatique de la Colombie-Britannique)

L’EAO a déclaré que le rejet d’écoulements d’eau trouble vers le lac Fraser a entraîné un panache de sédiments dans l’eau qui pouvait être vu de l’air.

Une photo d’inspection de l’EAO prise depuis un hélicoptère le 27 avril montre une large bande d’eau brune au large de la rive nord du lac, qui est un habitat essentiel pour les esturgeons blancs et les cygnes trompettes en voie de disparition.

La rive sud du lac abrite environ 1 000 personnes dans le village de Fraser Lake et le site d’un parc provincial populaire.

Les visiteurs profitent de l’eau au parc provincial Beaumont sur le lac Fraser. Le lac est un habitat essentiel pour l’esturgeon blanc en voie de disparition et un site d’hivernage d’importance mondiale pour les cygnes trompettes. (Contribution/David Luggi)

Un porte-parole du ministère a déclaré à CBC News dans un courriel que les sédiments et la turbidité peuvent endommager la qualité de l’eau et l’habitat du poisson, réduire la lumière du soleil dans l’eau et se déposer sur la faune et la végétation.

Mais Coastal GasLink nie toute responsabilité dans la violation de l’environnement à Fraser Lake.

Dans un e-mail à CBC News, Coastal GasLink a déclaré que la propre enquête de l’entreprise, qui comprenait des études aériennes et terrestres et une surveillance de la qualité de l’eau, avait déterminé que “le panache de sédiments n’était pas le résultat des activités du projet” mais plutôt des routes publiques.

Un rapport d’inspection antérieur de l’EAO datant de 2020 a également documenté l’entrée d’eau trouble dans le lac Fraser.

Une photographie d’un rapport d’inspection du Bureau d’évaluation environnementale montre une clôture à sédiments submergée le long du tracé du gazoduc Coastal GasLink en avril 2022. Un timbre blanc de l’EAO dans le coin supérieur gauche indique l’emplacement et l’heure à laquelle la photo a été prise. (Ministère de l’Environnement et de la Stratégie sur les changements climatiques de la Colombie-Britannique)

Le rapport d’inspection le plus récent, publié le mois dernier, répertorie de “multiples” cas de non-conformité environnementale à d’autres endroits sur le tracé de la construction du pipeline, citant des clôtures à sédiments qui se sont déchirées ou effondrées et des mesures de contrôle de l’érosion qui n’ont pas fonctionné.

La société a déclaré que la plupart des problèmes récemment identifiés ont déjà été résolus, tandis que d’autres nécessitent des “solutions à plus long terme”.

“Compte tenu de l’ampleur du projet, du terrain qu’il traverse, ainsi que de la température et des conditions météorologiques en constante évolution, la dynamique de l’érosion et du contrôle des sédiments reste un défi”, a déclaré Coastal GasLink dans un e-mail à CBC News.

En juillet, l’EAO et Coastal GasLink ont ​​signé un accord de conformité exigeant que l’entreprise suive des “mesures plus proactives” pour contrôler l’érosion et la sédimentation pour toute nouvelle construction le long du tracé du pipeline, selon le gouvernement.

Un communiqué de presse du ministère a déclaré que le non-respect pourrait “entraîner une escalade des mesures d’exécution, pouvant aller jusqu’aux ordonnances d’arrêt des travaux”.

L’accord ne s’applique qu’à un tronçon de 100 kilomètres du pipeline où le sol n’a pas encore été creusé.

Dans un courriel adressé à CBC News la semaine dernière, le ministère a déclaré que l’EAO n’avait “aucune information pour le moment sur d’autres mesures d’exécution” contre Coastal GasLink.

Le gazoduc de Coastal GasLink traverse environ 625 rivières, ruisseaux, eaux, ruisseaux et lacs sur son parcours de 670 kilomètres à travers le nord de la Colombie-Britannique (Nouvelles de Radio-Canada)

Le projet s’est heurté à une forte opposition de la part de certains groupes autochtones.

Plusieurs chefs héréditaires Wet’suwet’en et leurs partisans veulent arrêter la construction de l’oléoduc, dont le tracé traverse leurs territoires traditionnels.

Cette année, 19 opposants au pipeline ont été accusés d’outrage criminel pour avoir défié une ordonnance du tribunal de rester à l’écart des chantiers de construction.

Dimanche, des opposants ont déclaré que malgré deux ans de blocus, Coastal GasLink était sur le point de forer sous la rivière Wedzin Kwa, également connue sous le nom de rivière Morice.

Un communiqué écrit du camp Gidimt’en a déclaré que la rivière fournissait de l’eau potable aux villages Wet’suwet’en et était une zone de frai clé pour le saumon.

“La résistance des Wet’suwet’en au forage sous Wedzin Kwa a retardé la destruction des eaux Wet’suwet’en d’environ deux ans”, indique le communiqué.

“Le territoire Wet’suwet’en est non cédé, non cédé et souverain… Le pipeline ne sera jamais mis en service.”

Coastal GasLink indique que le projet de 11,2 milliards de dollars est maintenant achevé à 70 % et que le pipeline devrait être enterré d’ici 2023.