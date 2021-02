Des responsables de la sécurité irakienne et de la coalition affirment qu’un entrepreneur de la coalition dirigée par les États-Unis a été tué et qu’un nombre indéterminé d’autres civils ont été blessés lorsque plus d’une douzaine de missiles ont été touchés à l’extérieur d’un aéroport près de l’endroit où les forces américaines sont stationnées dans le nord de l’Irak.