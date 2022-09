Coalition des dirigeants : une action urgente est nécessaire pour la sécurité alimentaire

NEW YORK (AP) – Les dirigeants d’Europe, des Amériques et d’Afrique ont appelé mardi à une action et à un financement urgents pour atténuer une crise mondiale croissante de la sécurité alimentaire qui a été exacerbée par la guerre de la Russie avec l’Ukraine et, grâce au changement climatique, menace de s’aggraver dans années à venir.

S’exprimant lors d’un sommet mondial sur la sécurité alimentaire en marge de l’Assemblée générale annuelle des Nations unies, les dirigeants ont exigé la fin de la guerre, chacun la qualifiant d’« agression » inutile et le Premier ministre espagnol accusant le président russe Vladimir Poutine d’essayer de « faire chanter » le monde de la faim en provoquant de graves perturbations dans l’exportation de céréales ukrainiennes.

Les dirigeants ont également reproché à la Russie d’avoir répandu des informations erronées sur la destination du grain ukrainien qui a été expédié hors de la mer Noire dans le cadre d’un accord négocié par l’ONU et négocié par la Turquie.

“La Russie doit mettre fin à sa guerre illégale contre l’Ukraine, qui a certainement été une source essentielle d’approvisionnement alimentaire mondial”, a déclaré le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez lors de la réunion. « La vérité est que Poutine essaie de faire chanter la communauté internationale avec une grande partie des besoins alimentaires mondiaux. Nous ne pouvons pas combattre la faim sans paix. Le monde attend beaucoup de nous. Agissons ensemble, et agissons maintenant.

La semaine dernière, le chef de l’alimentation de l’ONU a averti que le monde était confronté à “une urgence mondiale d’une ampleur sans précédent”, avec jusqu’à 345 millions de personnes marchant vers la famine – et 70 millions rapprochées de la famine par la guerre en Ukraine. David Beasley, directeur exécutif du Programme alimentaire mondial des Nations Unies, a déclaré au Conseil de sécurité des Nations Unies que le nombre était de 2 fois et demie le nombre de personnes en situation d’insécurité alimentaire aiguë avant que la pandémie de COVID-19 ne frappe en 2020 et qu’il existe un risque réel de « multiples famines » cette année.

“Ceci est inacceptable. Ce n’est pas durable », a déclaré le président de la Commission européenne, Charles Michel. “La guerre de la Russie contre le peuple ukrainien est un test – un test de notre ordre international fondé sur des règles.”

Outre Sanchez, l’événement a réuni le président sénégalais Macky Sall, le chancelier allemand Olaf Scholz, le président colombien Gustavo Petro et le secrétaire d’État américain Antony Blinken remplaçant le président Joe Biden. Michel a ouvert l’événement en dénonçant ce qu’il a qualifié de mensonges de la Russie sur le fait que le grain ukrainien n’arrive pas aux pays qui en ont le plus besoin.

“Contrairement à la désinformation russe, cette nourriture arrive en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie”, a-t-il déclaré.

“Nous ne devons pas croire la désinformation de la Russie”, a répété Scholz. “Les données montrent clairement que la majorité des exportations de céréales facilitées vont aux pays en développement et émergents et ont des impacts mondiaux sur la disponibilité et les prix des céréales.”

Il a déclaré que l’année prochaine pourrait être encore plus difficile car la pénurie alimentaire sera aggravée par un manque d’engrais, ce qui, selon Sall, était particulièrement inquiétant pour les pays africains.

Blinken a qualifié les chiffres de « stupéfiants » et a déclaré que Biden annoncerait mercredi des contributions américaines supplémentaires pour lutter contre la crise. Blinken a appelé les autres pays à emboîter le pas.

“Certains pays qui ont la capacité de faire plus sont parmi ceux qui font le moins”, a-t-il déclaré. « Cela doit changer. Peu importe ce que les pays ont fait jusqu’à présent, chaque pays est appelé à faire plus.

Blinken a également appelé au renouvellement de l’accord de juillet sur les expéditions de céréales ukrainiennes.

Matthew Lee, l’Associated Press