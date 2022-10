Coalinga, en Californie, fait face à la fin de son approvisionnement en eau d’ici le 1er décembre

“C’était magnifiquement vert il y a à peine huit ans. Si vous regardez Google Maps, mon jardin était vert, mais comme il y a peut-être cinq ou six ans, vous le regardez maintenant, c’est comme le désert du Sahara”, a déclaré Singleton. Il y habite depuis 2000 et y élève sa famille.

La ville, qui se voit généralement attribuer 10 000 acres-pieds d’eau, n’a reçu qu’environ 2 000 acres-pieds cette année, selon le maire de Pro-Tem, Ray Singleton. Et cette offre est presque épuisée.

La ville de la vallée de la Californie, située à l’intérieur des terres entre Los Angeles et San Francisco, abrite environ 17 465 personnes. Toutes les personnes vivant dans le comté de Fresno, où se trouve Coalinga, connaissent une sécheresse. C’est la deuxième année la plus sèche à ce jour au cours du passé 128 ansselon la National Oceanic and Atmospheric Administration.

Les habitants de Coalinga vivent sous des restrictions d’eau comme ne pas arroser leurs pelouses, ne pas laver leurs voitures à l’extérieur et un moratoire sur les piscines. Si un résident souhaite entretenir sa piscine, il doit signer un contrat avec la ville stipulant qu’il fournira ses propres 30 000 gallons d’eau, selon Singleton. L’une des préoccupations actuelles de Singleton est que le service d’incendie doit bientôt vider les bouches d’incendie, ce qui pourrait gaspiller encore plus d’eau.