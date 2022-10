Coal Miner obtient des billets VIP de l’entraîneur Calipari après que ses images d’un match de basket soient devenues virales

L’entraîneur de basket-ball du Kentucky, John Calipari, a utilisé son compte Twitter officiel et a partagé l’histoire réconfortante d’un mineur de charbon venu directement de son travail pour surveiller son équipe. Il a également partagé une image de la même chose, avec son fils. “Le rêve américain de ma famille a commencé dans une mine de charbon de Clarksburg, WV, alors cette image frappe à la maison”, a écrit Calipari dans la légende. Il a en outre mentionné qu’on lui avait dit qu’après le quart de travail, le mineur avait couru pour être avec son fils et regarder l’équipe. “Je ne sais pas qui c’est, mais j’ai des billets pour que lui et sa famille à Rupp soient traités comme des VIP”, a-t-il écrit dans la légende.

L’image a vraiment trouvé un écho auprès de l’entraîneur John Calipari. Regarde:

Le rêve américain de ma famille a commencé dans une mine de charbon de Clarksburg, WV, alors cette image frappe à la maison. D’après ce qu’on m’a dit, après son quart de travail, il a couru pour être avec son fils et surveiller notre équipe. Je ne sais pas qui c’est, mais j’ai des billets pour lui et sa famille à Rupp pour être traités comme des VIP !! pic.twitter.com/a5BJXUnK2v – John Calipari (@UKCoachCalipari) 24 octobre 2022

Dans la dernière mise à jour, l’homme a été identifié comme étant Michael McGuire. Il est venu directement au match pour être avec sa femme et son fils de 3 ans. Calipari, dans un rapport de ktvz, a déclaré: “Je pensais que c’était de cela qu’il s’agissait.” Il a en outre ajouté: «Il voulait tellement être là qu’il était prêt à partir sans se doucher, sans se changer, il suffit de monter dans sa voiture et de partir parce qu’il est sorti de la mine en retard. Le fait est qu’il voulait être là avec son fils.

Selon l’entraîneur, les hôtels et les restaurants autour de Lexington ont offert aux McGuires un endroit où séjourner ainsi qu’un endroit où manger lorsqu’ils se présentent pour le match de leur choix. Pour ce match, McGuire a dit qu’il aimerait aller au match contre le Kansas.

L’image est devenue virale et a réussi à rassembler plus de 167 000 likes. “Voici mon mari Micheal McGuire avec notre fils Easton ! Désolé, j’ai dû créer un nouveau compte Twitter. J’ai perdu l’accès à mon ancien compte car j’utilise rarement Twitter. Nous sommes joignables par Instagram, Facebook ou ce compte Twitter !” lire le commentaire de la femme du mineur sur Twitter. Une autre personne a écrit : « Donnez-moi les détails et j’organiserai le service de voiture pour la soirée. Les hommes comme ça sont l’épine dorsale de l’Amérique !

