Coal City Fall Fest débute le 16 septembre – Shaw Local

Le deuxième Fall Fest annuel de Coal City débute le vendredi 16 septembre, après le match de football de Coal City High School avec une performance de Bad Choices sur le parking du 625 S. Broadway St.

Le festival se poursuivra à 16 heures le samedi 17 septembre avec un spectacle de voitures à Broadway de Campbell Park North à Oak Street avec des prix. La compétition Touch-a-Truck du service d’incendie et des travaux publics de Coal City aura lieu de 16 h à 18 h sur la rue Centre, un parcours d’obstacles gonflables sera en place de 16 h à 19 h à Campbell Park, la course Megan Bugg 5K commencera à 18 h. at Babe’s Tap et Snap Shot se produiront de 19 h à 22 h sur le parking de Bob’s Advanced Auto sur South Broadway. Il y aura également du lancer de la hache, un stand de tir à l’arc et une salle d’évasion.

De la nourriture et des boissons seront disponibles dans les établissements locaux, notamment de la bière du Lions Club, des bratwursts des Boy Scouts, des hoagies de l’église presbytérienne, des shakes à la limonade du Science Club et du café et des produits de boulangerie de Beans and Bites. Le foodtruck Picture Me Smokin’ sera de passage de 16h à 21h

Pour plus d’informations, appelez le Coal City Village Hall au 815-634-8608 ou visitez coalcity-il.gov.