Coaching des Rams : Quels entraîneurs pourraient quitter le staff de Sean McVay ?

Chaque intersaison, l’équipe d’entraîneurs des Rams de Los Angeles est apparemment purgée par d’autres équipes. Bien que Sean McVay ait déclaré lors de sa conférence de presse en séries éliminatoires qu’il n’apporterait aucun changement, cela ne signifie pas que les autres équipes de la NFL n’auront pas d’autres projets. McVay a déclaré : « S’il y a des changements, ce ne seront que pour de meilleures opportunités. »

Voici les entraîneurs des Rams qui ont les meilleures chances de partir pour d’autres équipes cette intersaison. Il convient de noter que l’équipe a déjà perdu l’entraîneur de la ligne défensive Eric Henderson au profit de l’USC en tant que coordinateur défensif adjoint.







Raheem Morris – Coordonnateur défensif

Morris a été un candidat prometteur ce cycle d’entraînement. Le coordinateur défensif des Rams a été sollicité pour des entrevues avec le Faucons d’Atlanta, Panthères de la Caroline, Chargeurs de Los Angeles, Seattle Seahawkset Commandants de Washington. Rien ne garantit que Morris partira ou sera embauché, mais il fait partie des candidats ayant obtenu le plus d’entretiens d’entraîneur-chef.

McVay a déclaré qu’il attendrait pour remplacer Henderson jusqu’à ce que l’avenir de Morris soit décidé. Si Morris ne part pas, il sera probablement de retour en tant que coordonnateur défensif des Rams. Les Panthers ont officiellement interviewé Morris pour leur poste d’entraîneur-chef mercredi.

Zac Robinson – Entraîneur QB/Coordonnateur du jeu de passes

Robinson aura probablement du buzz en tant que coordinateur offensif dans la ligue, car il a passé les cinq dernières années à divers postes au sein de l’équipe offensive des Rams. Plus récemment, il a été entraîneur des quarts et coordonnateur des jeux de passes au cours des deux dernières saisons.

Robinson a déjà été sollicité par le Saints de la Nouvelle-Orléans pour leur poste de coordinateur offensif et il ne serait pas surprenant qu’une équipe comme le Ours de Chicago lui a également demandé à un moment donné. Si Robinson ne rejoint pas une autre équipe d’entraîneurs, il sera probablement un candidat coordonnateur offensif pour Raheem Morris s’il est embauché comme entraîneur-chef. Ce ne serait pas

Mike Munchak – Consultant

Dans un scénario idéal, les Rams seraient en mesure de conserver Munchak dans son rôle de consultant. Cela étant dit, après avoir passé la saison en tant que consultant avec les Rams et aidé à améliorer leur ligne offensive, il pourrait avoir des opportunités ailleurs.

La question ici est de savoir quel type de poste Munchak rechercherait lors de son prochain arrêt ? Il ne fait aucun doute qu’il a mérité une opportunité à temps plein ailleurs. Cependant, veut-il devenir entraîneur de la ligne offensive ou se contente-t-il de simplement consulter le personnel des Rams et d’aider en cas de besoin ? Perdre Munchak serait une perte sous-estimée pour les Rams et ils préféreraient probablement le laisser rester.

Zak Kromer – Entraîneur adjoint de la ligne offensive

Kromer a été promu entraîneur adjoint de la ligne offensive des Rams la saison dernière après avoir passé les deux années précédentes en tant qu’assistant offensif. Une équipe cherchant à ajouter un entraîneur de ligne offensive pourrait envisager d’embaucher Kromer et de l’intégrer à son équipe.

Cela dit, Kromer a également de l’expérience ailleurs. Il a aidé à entraîner les ailiers rapprochés des Rams et à leur jeu de course. Compte tenu de son nom de famille, il pourrait également générer du buzz étant donné que son père est l’entraîneur de la ligne offensive de l’équipe. Billets de buffle. Kromer cherche peut-être à franchir la prochaine étape de sa carrière et sera quelqu’un que non seulement les autres équipes considéreront, mais Morris s’il devait partir pour un poste d’entraîneur-chef.

Jimmy Lake – Entraîneur-chef adjoint

Lake était l’entraîneur adjoint des arrières défensifs à Tampa Bay en 2007, lorsque Morris était l’entraîneur des arrières défensifs. Il a ensuite été promu entraîneur des arrières défensifs lorsque Morris était entraîneur-chef en 2010 et 2011. Ce ne serait pas une surprise si Morris partait et essayait d’amener Lake avec lui.

Dans le même temps, Lake pourrait être un candidat pour remplacer Morris puisqu’il était coordinateur défensif et entraîneur-chef à Washington de 2018 à 2021. Cela dit, le scénario le plus probable ici est que Lake soit un candidat coordinateur défensif pour Morris lors de son prochain arrêt.

Mention honorable : Chris Shula – Entraîneur des secondeurs

Le dernier candidat à partir serait Shula, qui a été avec les Rams au cours de chacune des sept dernières saisons. La question ici est de savoir s’il quitterait ou non McVay. Les deux entraîneurs ont une longue histoire puisqu’ils étaient coéquipiers à Miami (OH). Cela dit, en tant que membre clé du personnel défensif des Rams, il pourrait être quelqu’un qui partirait avec Morris.

