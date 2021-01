« Si Covid-19 était détecté lors de ces festivals, la portée et le nombre de participants et la nature du lieu rendraient impossible, voire impossible, le suivi de ceux qui pourraient être exposés à des risques », indique l’ordre.

Dans l’ordonnance, le Dr Cameron Kaiser, un agent de santé publique du comté de Riverside, a déclaré que les deux événements sont des «rassemblements de portée internationale» trop risqués au milieu de la montée et de l’apparition de variantes plus contagieuses.

Le Coachella Valley Music and Arts Festival, qui attire quotidiennement plus de cent mille fans du monde entier dans le sud de la Californie, se déroule pour la troisième fois.

Le festival Coachella, fondé en 1999 et organisé à l’Empire Polo Club à Indio, attire jusqu’à 125 000 personnes par jour et est devenu un indicateur pour le tourisme de plusieurs milliards de dollars.

Les festivals ont été parmi les premiers événements majeurs annulés en avril 2020 au début de la pandémie. Ils ont été reportés à octobre et à l’automne, de nouveau reportés à avril 2021.

De nouvelles dates n’ont pas été annoncées.

Vendredi soir, la page d’accueil de Stagecoach avait sa politique de remboursement à partir de 2020 publiée sur la page de destination, mais n’avait pas encore publié de déclaration. Le site Web de Coachella n’a pas mentionné l’annulation du festival mais a mis en évidence sa nouvelle ligne de vêtements sortie à la fin de l’année dernière.

Bien que Coachella soit l’un des événements musicaux les plus importants et les plus célèbres du pays, Stagecoach est un plus petit festival de musique country présenté par le même promoteur, Goldenvoice.

L’année dernière, Coachella devait initialement être titrée par le rappeur Travis Scott, le chanteur Frank Ocean et Rage Against the Machine réunis, ainsi que des dizaines d’autres actes de tous genres. Stagecoach devait présenter Carrie Underwood, Eric Church, ZZ Top et plus encore.