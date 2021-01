Coachella – l’un des plus grands festivals de musique au monde – a été annulé en raison de la pandémie.

L’événement annuel dans le désert du sud de la Californie était prévu sur deux week-ends d’avril, mais le responsable de la santé publique de la région, le Dr Cameron Kaiser, a déclaré qu’il ne se déroulerait pas.

Le festival de musique country Stagecoach, sur le même site que Coachella mais plus tard en avril, a également été annulé, a déclaré le Dr Kaiser, accusant le terrible COVID-19 situation dans l’État.

Il a déclaré dans un arrêté de santé publique: « Si le COVID-19 était détecté dans ces festivals, la portée et le nombre de participants et la nature du lieu rendraient impossible, voire impossible, le suivi de ceux qui pourraient être exposés à un risque. «

Vendredi, les responsables de la santé en Californie ont annoncé que l’État avait dépassé les 40000 décès liés au coronavirus.

Image:

Prince a déjà joué au festival de musique populaire. Pic: AP



Goldenvoice, qui organise à la fois Coachella et Stagecoach, a été contacté pour commentaires.

C’est la troisième fois que Coachella se déplace en raison de la crise sanitaire.

En mars de l’année dernière, les organisateurs ont poussé le festival, qui devait être titré par Travis Scott, Frank Ocean et Rage Against the Machine, d’avril à octobre, avant que ces dates ne soient également annulées, le virus faisant toujours rage aux États-Unis.

Le Coachella Valley Music and Arts Festival a lieu dans le désert d’Indio près de Palm Springs et a attiré environ 250000 participants en 2019, tandis que Stagecoach attire plus de 70000 fans de musique country.

Glastonbury, qui a généralement lieu dans le Somerset, a été annulé pour une deuxième année consécutive plus tôt ce mois-ci.

Le secteur de la musique live est confronté à un avenir incertain en raison du virus.