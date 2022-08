Coachbuilt Mulliner Batur de 2 millions de dollars présente l’avenir de la conception des véhicules électriques de Bentley

La première voiture entièrement électrique de Bentley est prévu pour 2025 et inaugurera un tout nouveau langage de conception pour le célèbre constructeur automobile britannique. Mais pour dépanner ses clients les plus importants d’ici là, Bentley a dévoilé le nouveau Mulliner Batur, un coupé carrossable qui donne un aperçu de ce à quoi s’attendre des futurs modèles de véhicules électriques de la marque.

Le Batur n’est pas un EV, cependant. Il utilise l’itération la plus puissante du W12 biturbo de 6,0 litres de Bentley à ce jour, développant plus de 730 chevaux et 738 livres-pied de couple. Le Batur a un système d’échappement en titane avec des embouts imprimés en 3D, et il a toutes les mêmes caractéristiques de performance que le Continental GT Speed ​​avec lequel il partage une plate-forme. Cela comprend de gigantesques freins en carbone-céramique, un système de barre anti-roulis actif de 48 volts, un différentiel électronique à glissement limité, une suspension pneumatique adaptative et une vectorisation du couple.

Bentley



Mais assez parlé des performances, le style est ce qui compte ici. Le Batur est un coupé fastback à deux portes avec un long capot et une ligne de toit plutôt majestueuse, et bien qu’il soit immédiatement reconnaissable comme une Bentley, il a l’air plus avant-gardiste que même le carrossier Speedster bacalaire qui a commencé la production l’année dernière. Bentley décrit le Batur comme ayant une “position de bête au repos”, inspirée de la façon dont un lion ou un tigre s’accroupit avant d’attaquer.

Le Batur a une calandre rectangulaire sérieusement énorme et plus verticale avec un bord supérieur légèrement arrondi, et les entrailles ont un motif de diamant super complexe avec des accents de chevrons colorés et dégradés. Au lieu d’être ronds comme à peu près toutes les Bentley de l’ère Volkswagen, les phares du Batur sont arrondis en bas mais comportent un “front” LED en haut, ajoutant au look menaçant. Il y a de grandes prises d’air dans le pare-chocs inférieur qui donnent au Batur une sorte de sourire, et le capot a des évents bien intégrés près du bord d’attaque. Courant le long du capot et coulant dans la garniture de la fenêtre se trouve la ligne “capot sans fin”, qui sert à allonger visuellement le profil de la voiture.

Bentley



Sous certains angles, la serre du Batur donne à la voiture un aspect un peu trapu et haut – il y a beaucoup de masse sur la roue arrière – mais les lignes montantes qui partent de l’évent triangulaire de l’aile aident le Batur à atteindre cette position de tigre. Les roues de 22 pouces ont une conception directionnelle unique de chaque côté, de sorte que la conception pointe de la même manière quel que soit le côté de la voiture que vous regardez, une touche coûteuse. L’arrière du Batur est joliment sculpté, avec des feux arrière minces qui ont la même forme que les phares mais allongés, un logo Bentley ailé dépassant de la pointe effilée de la queue et un becquet actif à la base de la trappe arrondie. Je ne suis pas si sûr de la large bande de peinture Black Crystal qui compose le pare-chocs et le diffuseur de ce Batur particulier; il devrait avoir l’air plus cohérent dans une finition différente ou lorsqu’il est associé à une couleur de peinture différente. La peinture de carrosserie Bonneville Pearlescent Silver est superbe, cependant.

Il est plus difficile de modifier l’intérieur des voitures carrossées modernes – blâmez ces règles de sécurité embêtantes – donc la cabine du Batur ne diffère pas trop de la Continental GT, mais Mulliner est capable de faire beaucoup de choses folles en ce qui concerne le détails. Le Batur utilise un certain nombre de matériaux durables comme le cuir à faible teneur en carbone d’Écosse, les tapis fabriqués à partir de fils recyclés et un nouveau composite de fibre naturelle alternative en fibre de carbone. Le brillant intérieur peut être en titane et certains composants, comme les butées d’orgue de climatisation, peuvent être en or 18 carats imprimé en 3D.

Bentley



Ce Batur combine le cuir Beluga avec la peau à faible teneur en carbone dans une nouvelle couleur orange hyperactive, et il y a du daim Dinamica assorti partout. Les sièges ont le motif chevron signature de Batur en Snap Orange pour correspondre à la calandre, qui contraste également avec les fils blancs. Le tableau de bord et les panneaux de porte ont une garniture Piano Black qui se fond dans une finition Fine Brodgar plus claire et mate, et le carénage a une onde sonore gravée au laser qui représente la note d’échappement du W12. La plupart des composants sont en aluminium anodisé et en titane satiné, et la marque de 12 heures sur le volant et le sélecteur de mode de conduite rotatif sont en or 18 carats.

Bentley ne fabriquera que 18 exemplaires du Batur, qui ont tous déjà été annoncés à un prix de départ d’un skosh inférieur à 2 millions de dollars. Parce que le Batur est construit à la main dans les installations de Mulliner en Angleterre, les propriétaires peuvent choisir parmi une liste pratiquement infinie de couleurs de peinture, de revêtements intérieurs et d’options de garniture, même en travaillant avec les designers de Bentley sur des conceptions et des finitions totalement personnalisées. Les premières livraisons débuteront mi-2023.

Malgré sa carrosserie totalement customisée, la Batur reste limitée par les contraintes de la plate-forme de la Continental GT. Mais les plates-formes électriques permettent beaucoup plus de liberté en termes de proportions et de design, et les thèmes de style du Batur se traduiront bien par un certain nombre de styles et de thèmes de carrosserie différents. Ce que Mulliner sera capable de faire avec les futurs projets de carrosserie sera encore plus impressionnant. C’est le bon moment pour être client Bentley.