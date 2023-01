Coach Reid après la sortie choc de l’Inde du WC

L’entraîneur-chef de l’Inde, Graham Reid, a déclaré dimanche que l’équipe avait besoin d’un entraîneur de conditionnement mental après que les hôtes aient perdu contre la Nouvelle-Zélande en tirs au but lors d’un match croisé pour se retirer de la Coupe du monde de hockey ici.

Les commentaires de Reid pourraient indiquer que son équipe n’a pas été en mesure de gérer l’aspect mental du match, car l’équipe locale a de nouveau dominé son match croisé, mais a gaspillé une avance de deux buts à deux reprises pour terminer à 3-3 dans le temps réglementaire.

« Nous devons peut-être faire quelque chose de différent. Ensuite, nous travaillerons sur la façon dont nous pouvons impliquer un coach mental. Je pense que c’est un élément important pour l’avenir de l’équipe”, a déclaré Reid désemparé lors de la conférence d’après-match.

« En ce qui concerne les exercices ou l’entraînement, nous faisons ce que font toutes les autres équipes. Je suis dans ce jeu depuis longtemps et je sais ce que font les autres équipes. S’il y a quelque chose de nécessaire, une solution miracle, je pense que c’est mentalement.”

Dans la fusillade, l’Inde et la Nouvelle-Zélande étaient à égalité 3-3 après cinq tirs. Le capitaine Harmanpreet Singh a eu la chance de sceller le match au premier tour de la mort subite lorsque le Néo-zélandais Nic Woods a raté sa chance, mais il a inexplicablement choisi de prendre un coup direct à distance et a gaspillé la chance en or.

Ensuite, Raj Kumar Pal et Sean Findlay ont marqué alors que les scores étaient à égalité.

Sukhjeet et Hayden Phillips ont raté le prochain pour maintenir le niveau de score. Shamsher Singh a finalement manqué tandis que Sam Lane s’est converti pour sceller une victoire 5-4 en fusillade pour la Nouvelle-Zélande et briser le cœur des 15 000 spectateurs à ras bord du stade Kalinga.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait tiré comme ça à un moment crucial, Harmanpreet a déclaré: «C’était une bonne opportunité et je voulais marquer et sceller le match. Mais cela ne s’est pas produit.”

Quant à savoir si le capitanat a exercé une pression sur lui et affecté ses performances, il a déclaré: «C’est un jeu d’équipe. Tout le monde a parlé de mes (manque de) conversions de coin de pénalité. Mais je n’étais pas entré dans un match sans vouloir marquer. Je ne ressens aucune pression. Je dois travailler plus dur et la même chose pour l’équipe.” Reid a déclaré que l’équipe devrait retourner à la planche à dessin et trier les erreurs.

« Ce soir, nous avons manqué de régularité. Au dernier trimestre, par exemple, nous nous sommes laissés tomber. Nous avons jeté le ballon, continué à faire des choses comme ça, des choses comme ça nous ont rendu la tâche très difficile.

“Chaque équipe a eu à un moment donné certains problèmes comme la conversion de la pénétration du cercle. Nous devons retourner à la planche à dessin un peu plus tard”, a-t-il déclaré.

« Il est très difficile de répondre aux questions après une telle perte. C’est (un manque de) compétence d’exécution en fin de compte, nous devons travailler là-dessus.” Il a refusé de faire des commentaires sur la question de savoir si l’équipe actuelle était la meilleure disponible pour la Coupe du monde.

« Je ne fais pas de commentaires sur les joueurs. Il nous reste encore deux matches à jouer (matchs de classement de la 9e à la 16e place).” “Nous avons fait beaucoup de pénétration de cercle mais nous n’avons pas pu les convertir. Trois ou quatre (buts) de plus auraient pu être là.” L’Australien a déclaré que le manque de conversion de coin de pénalité n’était pas le seul problème contre la Nouvelle-Zélande.

« Le PC était un facteur mais pas le seul. Le problème ce soir était qu’à chaque fois que nous gagnions le ballon, nous le rendions (aux adversaires) et cela s’est produit plusieurs fois. C’était le facteur révélateur et vous ne pouvez pas faire ça à ce niveau.” Reid, dont le mandat est jusqu’aux Jeux olympiques de 2024, n’a laissé aucune allusion à son départ alors qu’il énumérait les matchs à venir.

“Après ces deux matches de classement, nous avons des matches de Pro League contre l’Allemagne et l’Australie, puis nous avons une série de tests contre l’Australie. Mais nous nous concentrons sur le prochain match.” L’Inde affrontera le Japon le 26 janvier lors du match de classement.

