Coach Prime fait sortir les célébrités pour vaincre l’État du Colorado

« Je m’en fiche s’ils l’entendent à Boulder : je leur ai dit, j’ai enlevé mon chapeau et mes lunettes et j’ai dit : ‘Quand je parle aux adultes, j’enlève mon chapeau et mes lunettes’. » » dit Norvell. « C’est ce que ma mère m’a appris. »

Sanders a dit Norvell «j’ai déconné et j’en ai fait une affaire personnelle» et a décidé d’offrir à chaque membre de son équipe ses lunettes de soleil emblématiques, en exprimant : « Je veux juste dire à quoi vous ressemblez… Vous avez l’air bien. Tu as l’air mouche. … Ils ne se rendent pas compte qu’ils m’ont aussi simplement aidé dans mes affaires. Mais cela va aussi être personnel.