Coach Prime couvre le magazine Time qui parle de « l’effet principal »

Deion Sanders a fait la couverture du magazine TIME et a discuté de son départ de Jackson State, du « Prime Effect » et bien plus encore.

Avec le succès et l’attention que Coach Prime a apporté à l’Université du Colorado, on peut dire sans se tromper qu’il change le football universitaire. Il a captivé la nation d’une manière dont d’autres entraîneurs rêvent quotidiennement. Cependant, ils ne semblent même pas pouvoir faire un pas pour en faire une réalité. Pour Coach Prime, c’est presque une seconde nature et même si la plupart l’aiment, beaucoup ne peuvent pas le supporter.

Deion Sanders fait cela depuis un certain temps, donc ce n’est pas nouveau, mais il a maintenant une nouvelle réalisation dans la couverture de TIME Magazine.

Dans l’article de couverture, il a évoqué l’idée selon laquelle sa façon de faire les choses avait heurté beaucoup de gens dans le mauvais sens. À la manière de Prime, il a répondu sans aucune excuse.

« Nous sommes sans vergogne ce que nous sommes… Vous pouvez dire, par tout ce que nous accomplissons en ce moment, que nous nous dirigeons dans la bonne direction à une vitesse qui est indéniablement beaucoup plus rapide que ce que beaucoup de gens auraient imaginé. Tire, ça va être bien. C’est comme la bande-annonce d’un film que vous voyez. Attendez juste de voir tout le dernier film »

De plus, il a évoqué le manque d’entraîneurs noirs dans le football et les réactions des autres entraîneurs face à sa façon de faire. De nombreux entraîneurs ont cité anonymement différentes personnalités sportives réprimandant son approche du coaching.

« Si quelqu’un porte une chemise froissée, je vais lui dire : « Hé mec, est-ce que ton fer est bon ? »… Je ne vais pas prétendre qu’il n’est pas là. Je suis trop vieux pour jouer à des jeux. Je ne suis pas du genre à m’asseoir ici et à brandir le drapeau racial parce que j’ai eu d’énormes opportunités. « Nous pouvons jouer, mais nous ne pouvons pas entraîner ?… Soixante-dix pour cent d’entre nous peuvent être dans les vestiaires, mais nous ne pouvons pas nous diriger nous-mêmes ? Cela ne colle pas… La Bible dit, dans l’Ecclésiaste, qu’il y a un temps et une saison pour chaque activité sous le soleil… Je crois qu’il est temps pour nous de faire ces progrès.

Prime a brièvement détourné l’attention du football pour révéler un projet à venir avec la société de production de Kevin Hart. Sanders et Hart développent une comédie spéciale d’une demi-heure basée sur son histoire. Il a été décrit dans l’article de couverture comme « Entourage rencontre le gril ».

Vous pouvez lire l’intégralité de la couverture du TIME Magazine ici.