LOS ANGELES : Deion Sanders et Colorado restent une attraction au box-office, même s’ils sont sous le choc sur le terrain.

Sanders amène son équipe des Buffaloes dans un Rose Bowl à guichets fermés samedi pour un match contre l’UCLA, 23e. Non seulement le Colorado (4-3, 1-3 Pac-12) jouera devant une salle comble pour le huitième match consécutif, mais il sera à la télévision nationale pour la cinquième fois cette saison avec le match sur ABC.

Les deux sont des enregistrements de programme. Le Colorado rejoint la Géorgie, l’Iowa, Notre Dame et le Tennessee en tant que seules équipes à jouer devant des foules pleines à chaque match cette saison.

Cependant, les Buffaloes ont perdu trois de leurs quatre derniers matchs. Ce sera également leur premier match depuis qu’ils ont perdu une avance de 29 points à la mi-temps et perdu 46-43 en double prolongation contre Stanford le 13 octobre.

«Je ne pense pas que nous avions besoin de nous éloigner et que nous avions besoin de repos. Je veux continuer. Je veux continuer à bouger. Je veux continuer à progresser », a déclaré Sanders à propos de son retour après une semaine de congé. «Je sais où je pense que nous devrions être, en termes de records, et je sais ce que nous pouvons accomplir. Je veux juste rassembler tout cela en un seul jeu, vous le donner et l’afficher.

Le Colorado a besoin de deux victoires supplémentaires pour être éligible au bowl, mais ses cinq adversaires restants ont des records de victoires et trois sont classés.

UCLA (5-2, 2-2) s’est remise sur les rails samedi dernier avec une victoire 42-7 à Stanford. Les Bruins n’accordent que 14,9 points par match, leur meilleure défense en sept matchs depuis 1988, lorsqu’ils accordaient 14,1 points par match.

Les Bruins sont à égalité au 10e rang au pays avec 24 sacs. Le secondeur Laiatu Latu est 10e au niveau national avec 6 1/2 sacs.

Shedeur Sanders du Colorado est deuxième au niveau national pour les verges par la passe par match (345,7) bien qu’il soit l’un des quarts les plus touchés du pays. Les Buffaloes ont accordé 35 sacs, à égalité au deuxième rang de la subdivision Football Bowl.

«Je ne pense pas que les gens apprécient vraiment, mais je dirais que les meilleurs quarts-arrières sont probablement les quarts-arrières les plus coriaces. Les gars qui peuvent rester là, même s’il y a une ruée, et toujours lancer le ballon là où il est censé être sans le mettre en danger. Et il fait ça énormément », a déclaré l’entraîneur de l’UCLA, Chip Kelly. « Il est la clé, donc la façon dont il s’y prend est la façon dont se déroule cette attaque. C’est donc sur cela que notre attention se porte cette semaine : nous devons essayer de perturber le timing des itinéraires et ensuite nous devons vraiment faire pression sur le quart-arrière.

QUI COMMENCE POUR UCLA ?

À l’exception du match d’ouverture du 2 septembre contre Coastal Carolina, Kelly n’a pas nommé de quart partant. Ethan Garbers a obtenu son deuxième départ la semaine dernière et a réussi 240 verges et deux touchés.

L’étudiant de première année Dante Moore avait débuté cinq matchs consécutifs, mais était limité à l’entraînement la semaine dernière. Moore avait également lancé un Pick-6 lors de trois matchs consécutifs et n’a complété que 51,8 % de ses passes cette saison.

Kelly a également Collin Schlee, qui s’est imposé comme une option de changement de rythme en raison de sa capacité à courir. Schlee a été transféré de Kent State, où son entraîneur était Sean Lewis, qui est le coordinateur offensif du Colorado.

«Eh bien, vous vous préparez pour l’équipe. Vous ne vous préparez pas à l’individu”, a déclaré Sanders. « Pour nous, c’est intimidant, car vous vous prépareriez à quelqu’un comme Shedeur et à la pléthore de receveurs que nous avons. Avec eux, vous préparez davantage leur coach. Je suis fan de Chip Kelly. Je suis vraiment. J’aime ce qu’il a apporté au football universitaire. J’aime ce qu’il a apporté à la période footballistique.

CHARGE DE TRAVAIL DU CHASSEUR

Travis Hunter a raté trois matchs après s’être lacéré le foie, mais a joué un record du Colorado avec 149 snaps en mêlée et 160 au total contre Stanford.

La star à double sens a connu un sommet en carrière en réceptions (13) et en verges (140) contre le Cardinal ainsi que deux touchés sur réception et cinq plaqués. En quatre matchs cette saison, il est deuxième des Buffaloes pour les verges sur réception par match (88,3) et il réussit une interception.

EN FUITE

UCLA est deuxième du Pac-12 et neuvième au niveau national en attaque au sol, avec une moyenne de 215 verges par match. Il réalise en moyenne 42,7 tentatives au sol par match, mais il a dépassé les 50 lors de trois matchs consécutifs.

Carson Steele a parcouru au moins 75 verges au cours des quatre derniers matchs et a égalé un sommet en carrière avec trois touchés au sol la semaine dernière.

NETTOIE ÇA

Le Colorado est à égalité avec le Nouveau-Mexique en termes de pénalités, avec une moyenne de 9,9 par match. Sanders a déclaré que l’équipe d’entraîneurs avait approfondi les tirs au but au cours de la semaine de congé, surtout après en avoir récolté 17 sur 127 verges contre Stanford.

« Nous avons résolu tout cela et ajusté les individus qui sont constamment pénalisés. Nous avons considérablement résolu ce problème et vous devriez constater une amélioration considérable », a déclaré Sanders.

Le rédacteur d’AP Sports Pat Graham et les rédacteurs indépendants Monica Costello et Dan Greenspan ont contribué à ce rapport.

