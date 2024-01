Coach iPhone tente de motiver son équipe contre les nouvelles fonctionnalités d’IA du Pixel dans la dernière publicité de Google

Un jour après la fin de deux matchs serrés de championnat de conférence avec les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco toujours debout, Google a publié la dernière publicité de sa série #BestPhonesForever intitulée “The Big Game”. Ces publicités extrêmement populaires utilisent une animation stop motion pour décrire l’amitié entre l’iPhone et les combinés Pixel. Pour donner du crédit à ce qui est dû, Google fait la promotion des capacités de ses téléphones Pixel et frappera l’iPhone, mais d’une manière que les fans des deux téléphones adorent ces publicités.

C’est la mi-temps du Big Game entre les iPhones et les Pixels et Coach iPhone (qui porte le vieux chapeau de feu Tom Landry – Google !) essaie de motiver son équipe. “Je sais que j’ai l’impression que la dynamique change, mais ce match n’est pas encore terminé.” L’un des joueurs de l’équipe iPhone déclare : “Mais Coach, l’autre équipe continue de bénéficier de nouvelles fonctionnalités d’IA.” Un autre joueur dit que l’autre équipe a « Cercle à rechercher ». Il s’agit d’une fonctionnalité qui permet à un utilisateur de Pixel d’encercler quelque chose sur une photo et d’obtenir des résultats de recherche pour cet élément.

Un autre joueur évoque la fonction Video Boost du Pixel 8 Pro qui envoie une vidéo à Google pour un traitement amélioré à l’aide de l’IA. Le reste des joueurs est dévasté par ces fonctionnalités de l’IA. “Nous sommes condamnés”, déclare un iPhone. Mais Coach iPhone ne veut rien entendre de tout cela. Alors qu’une musique de football inspirante joue en arrière-plan, l’entraîneur déclare : “Ça suffit ! Bien sûr, Team Pixel dispose d’une IA avancée pour corriger les photos de groupe, résumer les enregistrements et réduire le bruit dans les vidéos. Mais peu importe ce que vous avez à l’intérieur. C’est ce qu’il y a à l’extérieur qui compte. »

L’entraîneur souligne que les modèles d’iPhone Pro sont plus légers, ont des bords profilés et “un port de chargement de forme différente”. L’entraîneur poursuit en disant : “Vous n’avez pas besoin d’une IA sophistiquée pour éditer des photos et filtrer les appels indésirables. FOCUS ! C’est notre moment. Revenons là-bas. Et assurez-vous qu’ils se souviennent pour toujours de la nuit où ils ont joué contre l’équipe. qui a osé transformer un interrupteur en bouton d’action. Le fait est que même si la série Pixel 8 a apporté de sérieux changements grâce aux nouvelles fonctionnalités d’IA, Apple était satisfait des petites modifications cosmétiques apportées aux modèles d’iPhone 15 Pro.

La publicité se termine lorsque l’iPhone dit au Pixel : “J’ai perdu mon playbook. Puis-je emprunter le vôtre ?” Il y a beaucoup de sens dans cette ligne. Cela implique que l’iPhone a perdu son chemin et que le Pixel, grâce à l’utilisation des fonctionnalités de l’IA, sait où il va sur le marché des smartphones. En fait, le week-end dernier, nous avons appris qu’iOS 18 serait une énorme mise à jour pour l’iPhone avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités d’IA et devrait inclure une énorme amélioration pour Siri.