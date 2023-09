Co-fondateur d’Ethereum sur la répression de la crypto SEC : les têtes claires prévaudront

La SEC a poursuivi Ripple et ses cofondateurs en 2020 d’avoir violé les lois sur les valeurs mobilières en vendant sa crypto-monnaie native XRP sans l’enregistrer au préalable auprès de la SEC. Pendant ce temps, la SEC a accusé Coinbase d’exploiter une bourse et un courtier non enregistrés en juin. Le même mois, Binance a été accusé pour plusieurs violations du droit des valeurs mobilières.

« L’Amérique verra que les protocoles décentralisés, la blockchain et les crypto-monnaies sont alignés sur les philosophies des États-Unis. Et je pense qu’une grande partie du reste du monde emboîtera le pas », a déclaré Lubin, qui est également PDG de la société de technologie blockchain ConsenSys.

Les dirigeants de la cryptographie ont riposté aux États-Unis pour le manque de clarté de la réglementation en matière de cryptographie et ont menacé de quitter le pays si la SEC continue de sévir contre les sociétés de cryptographie.

Lubin a déclaré que « de nombreux pays s’inspirent en partie des États-Unis ».

« Les États-Unis ont beaucoup d’influence sur le monde à travers les intermédiaires financiers et d’autres intermédiaires, et la technologie des protocoles décentralisés consiste à bien dimensionner et à éliminer les intermédiaires de plusieurs manières. Les États-Unis sont également axés sur le libre marché, le capitalisme et la liberté d’expression », a déclaré Lubin. .