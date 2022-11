“Co-conspirateurs et camarades de jeu dès le départ”

Elle avait pris des mesures similaires et décourageantes pour découvrir qui elle était en tant que femme d’âge moyen en dehors du mariage.

“Ce fut une bataille difficile pour me revendiquer après le mariage et me sentir entière”, a déclaré Mme Douglas, directrice de Revel, une plateforme sociale et événementielle pour les femmes d’âge mûr. Elle a obtenu un baccalauréat du Sarah Lawrence College et une maîtrise de la Columbia University Graduate School of Journalism. “Et j’ai fait. J’étais entier quand j’ai rencontré Kent.

Le couple était ouvert sur leurs peurs et leurs insécurités. Ils ont partagé une compréhension chevronnée des déceptions et des chagrins de la vie, ainsi qu’une compréhension que de telles émotions inévitables sont mieux confrontées qu’étouffées. Dans la même veine, ils rejettent certaines notions romantiques inculquées par les contes de fées.

“Au lieu de se sauver ou d’essayer de se sauver les uns les autres, nous sommes de si nobles témoins et pom-pom girls l’un pour l’autre”, a déclaré Mme Douglas. “Cela rend les choses plus exquises en sachant que chacun de nous est responsable de nous-mêmes. L’autre personne va s’asseoir avec un partenaire contre vents et marées.

Au fur et à mesure que leur relation se développait, la position de M. Shell sur le mariage s’est adoucie. Ils ont emménagé ensemble en 2017 et il a estimé que lui et Mme Douglas finiraient par se marier. Mais c’est Mme Douglas qui a hésité. Son ambivalence n’avait rien à voir avec ses sentiments pour M. Shell, a-t-elle dit, mais la crainte que le travail acharné qu’elle avait fait pour se redéfinir puisse être tempéré en se remariant.

M. Shell a fait confiance à Mme Douglas et s’est réconforté en honorant ses souhaits. “J’ai pensé, ‘OK, nous devons nous réveiller tous les jours et décider d’être ensemble’ et ne pas avoir la construction, le contrat”, a-t-il déclaré.