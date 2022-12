Co-achat d’une maison : comment les partenaires platoniques le font fonctionner

Il y a sept ans, Phil Levin et sa petite amie, Kristen Berman, se sont posé une question commune : Devrions-nous emménager ensemble ?

Levin a supposé qu’ils prendraient un chemin prévisible et trouveraient un appartement plus abordable en dehors du cher San Francisco. Mais Berman, une spécialiste du comportement, a partagé ses réserves quant au fait de quitter leur réseau d’amis – et quelques faits à l’appui.

“Toutes les recherches en sciences du comportement montrent que c’est l’une des pires choses que vous puissiez faire pour votre bonheur”, déclare Levin.

Au lieu de cela, le couple a loué un manoir de l’époque victorienne dans le quartier de Hayes Valley à San Francisco et a invité neuf amis à emménager. Aujourd’hui, ils sont copropriétaires d’une propriété à plusieurs logements à Oakland, en Californie, appelée Radish, qui abrite 17 adultes et deux bébés. .

Il a fallu quelques efforts pour trouver la bonne propriété et calculer les finances. Mais le couple maintenant marié ne pouvait pas imaginer concevoir sa vie – ou élever sa fille – d’une autre manière.

« Pouvoir avoir cette famille élargie de ‘tantines’ et d”oncles’ à proximité a été merveilleux », dit Levin.

De nombreux co-acheteurs opèrent à plus petite échelle. Mais quelle que soit la taille de votre groupe, le co-achat nécessite une planification et des formalités administratives supplémentaires. Si vous êtes prêt à devenir vulnérable à propos de vos finances et de vos objectifs à long terme, la récompense de la compagnie peut en valoir la peine.

GARDE L’ESPRIT OUVERT

Dans le profil 2022 des acheteurs et des vendeurs de maisons de la National Association of Realtors, un record de 5% des acheteurs d’une première maison appartenaient à «d’autres compositions de ménage», c’est-à-dire quelque chose de différent que célibataire, marié ou couple.

“Cela peut être une excellente situation et un moyen d’entrer sur le marché qu’ils ne pourraient pas pénétrer autrement”, déclare Don Koonce, un agent immobilier de Seattle qui a aidé des dizaines de co-acheteurs au cours de ses huit années à immobilier.

De nombreux co-acheteurs avec lesquels Koonce a travaillé sont des amis platoniques qui vivent ensemble depuis des années. Mais ils sont aussi divers que les types de maisons qu’ils achètent, qui vont des maisons unifamiliales traditionnelles aux condos et aux duplex.

La bonne maison dépend de la taille de votre groupe et de la tolérance de l’espace personnel par rapport à l’espace partagé. Les maisons avec sous-sol conviennent bien aux espaces de vie séparés, dit Koonce, ou vous pouvez réaménager.

Récemment, Koonce a aidé une mère et sa fille à acheter un duplex qu’elles ont rénové en deux unités distinctes, comprenant des cuisines séparées.

“C’était magnifique”, dit-il. “Je ne vois aucun problème avec une revente à ce sujet, car quelqu’un pourrait le louer.”

STRESS-TESTEZ VOTRE RELATION

Même pour les membres de la famille ou les colocataires expérimentés, l’engagement financier du co-achat fait monter les enchères.

Ashley Agnew est conseillère en placement et thérapeute financière chez Centerpoint Advisors, une société de gestion de patrimoine à Needham, Massachusetts. Lorsqu’elle travaille avec des co-acheteurs, elle simule les pires scénarios pour « tester » la relation, comme la façon dont ils géreraient les réparations majeures ou le vol.

“Vous devez vraiment être un peu nu financièrement avec la personne avec qui vous achetez”, dit-elle. “Il doit y avoir beaucoup de transparence.”

Agnew recommande toujours aux co-acheteurs de consulter un avocat. Un avocat de la succession peut rédiger un accord de cohabitation – quelque chose qui n’est pas réservé aux partenaires romantiques, note-t-elle. De cette façon, toutes les parties savent à quoi s’attendre si quelqu’un veut sortir de l’engagement d’accession à la propriété.

« C’est presque comme gérer une mini-entreprise, surtout si ce n’est pas un couple », dit Agnew.

Un avocat spécialisé en succession peut également aider les co-acheteurs à comprendre les options de titre de propriété, telles que la copropriété ou la copropriété. Chaque arrangement a des avantages, des inconvénients et des obligations légales.

TROUVER LES BONNES RESSOURCES

Pour faire passer vos projets du rêve à la réalité, il est essentiel de trouver un prêteur qui connaît — et qui soutient — les besoins uniques des coacheteurs. C’est souvent le premier obstacle, a noté Koonce. Certains agents immobiliers hésitent également à travailler avec des co-acheteurs.

“C’est beaucoup plus de paperasse”, dit-il, “et beaucoup plus de coordination et de mise d’accord.”

Pour fournir un meilleur service, Koonce a obtenu une certification professionnelle établie par la startup immobilière CoBuy basée à Seattle. La société propose une formation aux agents immobiliers, avocats et prêteurs, ainsi que des services aux co-acheteurs eux-mêmes.

Après avoir créé Radish, Levin a trouvé sa boîte de réception inondée de questions sur le co-achat et la cohabitation. L’intérêt a révélé un manque d’informations : les gens avaient besoin de conseils fiables sur la façon de réussir.

Ainsi, en 2020, Levin s’est associé à une amie proche Gillian Morris pour co-fonder la newsletter Substack Supernuclear. Il fournit des conseils, des modèles et des outils pour relever les défis courants du co-achat et de la cohabitation.

« Nous n’avons pas inventé ce concept », dit Levin. “Nous nous tenons en quelque sorte sur les épaules des autres, il y a donc une sorte d’élément de paiement au suivant où nous voulions que d’autres personnes éprouvent le bonheur et le sens que nous avons obtenus grâce à cela.”

—Abby Badach Doyle de Nerdwallet, Associated Press

Logement