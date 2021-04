Un journaliste de CNN a insisté sur le fait que lui et son équipage vont bien et continueront de rapporter les conséquences du meurtre par la police de Daunte Wright, après avoir été attaqués par des manifestants en colère à Brooklyn Center, Minnesota.

Miguel Marquez de CNN et son équipe couvraient mercredi la quatrième nuit de manifestations dans la banlieue de Minneapolis, déclenchées par le meurtre de Wright lors d’un arrêt de la circulation.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent que l’équipe de CNN a été harcelée et finalement chassée de la zone par des manifestants devant le poste de police de Brooklyn Center.

Alors que les manifestants encerclaient le groupe, un membre de l’équipage a été touché à la tête avec une bouteille d’eau, ce qui l’a fait reculer avant de s’effondrer. Ses collègues l’ont aidé à se relever et ont demandé une assistance médicale. Il a ensuite tenté d’affronter les manifestants mais a été retenu par ses associés. Après s’être remis du coup, l’homme a dit à la foule qui s’était rassemblée autour de lui qu’il était « amende » et que c’était « tout bon. »

Mais la situation n’a fait qu’empirer à partir de là. L’équipage a été filmé en train de regagner leurs voitures alors qu’ils étaient suivis par des manifestants.

«Nous partons, nous ne voulons aucun problème» dit l’homme qui a été frappé avec la bouteille d’eau en montant dans sa voiture. Le véhicule a ensuite été bombardé d’œufs.

« Qu’ont-ils fait? » une personne peut être entendue demander dans le clip.

« CNN étant des putes, » une autre personne répond.

On ne sait pas ce qui a déclenché la confrontation, mais un rapport des médias affirme que les manifestants ont attaqué l’équipe de télévision après avoir exigé qu’ils se concentrent sur les manifestants, et non sur la grande présence policière gardant le bâtiment de l’enceinte.

Marquez s’est ensuite rendu sur Twitter pour rassurer le public que tout allait bien et qu’il était déterminé à rendre compte de la situation actuelle dans la ville.

Mon équipe et moi allons bien et j’apprécie votre inquiétude. J’espère une justice égale devant la loi et je continuerai de rendre compte de cette histoire vitale au fur et à mesure qu’elle se déroule. – Miguel Marquez (@miguelmarquez) 15 avril 2021

«Mon équipe et moi allons bien et j’apprécie votre inquiétude. J’espère une justice égale devant la loi et je continuerai de rendre compte de cette histoire vitale au fur et à mesure qu’elle se déroule » il a écrit.

Ce n’est pas la première fois que la présence de CNN aux manifestations pose des problèmes. Lundi, Sara Sidner de CNN a reçu des conférences à l’antenne par un homme qui a accusé le réseau d’aggraver les affrontements entre les manifestants et la police.

Wright, un homme noir de 20 ans, a été tué dimanche après qu’un policier aurait attrapé son arme à feu au lieu d’un Taser alors qu’il tentait de le détenir. Son meurtre a coïncidé avec le procès de l’ancien policier Derek Chauvin, qui est accusé d’avoir tué illégalement l’homme noir George Floyd l’année dernière. La mort de Floyd a déclenché de grandes manifestations à travers les États-Unis, dont beaucoup ont sombré dans la violence.





Aussi sur rt.com

REGARDER: Un journaliste de CNN couvrant les affrontements du Brooklyn Center face à un homme en colère contre les médias qui « tordent » l’histoire







Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!