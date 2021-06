John Avlon de CNN a fait l’un de ses segments explicatifs sur l’obstruction systématique, expliquant qu’il doit être réformé parce que le pays avait désespérément besoin de la Commission du 6 janvier qui a été tuée au Sénat la semaine dernière :

Après que les républicains du Sénat eurent bloqué la commission du 6 janvier, @JohnAvlon explore la réforme de l’obstruction systématique pour « mettre la pression sur les obstructionnistes plutôt que sur les sénateurs qui tentent de… dépasser les lignes partisanes ». #Vérification de la réalité pic.twitter.com/d3wpZtgjjD – Nouveau jour (@NewDay) 1 juin 2021

Ma partie préférée était celle où Avlon affichait le graphique de la façon dont l’obstruction systématique avait été « abusée » ces dernières années. Pourtant, il n’a pas souligné que la plupart de ces abus étaient imputables aux démocrates, le parti minoritaire, qui a utilisé l’obstruction 327 fois l’année dernière, dont la plus importante a bloqué l’aide en cas de pandémie de septembre à décembre. Vous savez, jusqu’après les élections.

Mais maintenant que les démocrates sont de retour au pouvoir, l’obstruction systématique est mauvaise et doit être RÉFORMÉE afin qu’elle devienne un outil inefficace à utiliser par la minorité.

Ce qui est si pathétique à ce sujet, c’est que les démocrates ont d’abord essayé de faire valoir cet argument absurde en affirmant à tort que l’obstruction systématique est une «relique» du Jim. Aigle L’ère du corbeau. Maintenant, les démocrates essaient de prétendre qu’il doit être réformé en raison de l’échec de la Commission du 6 janvier, qui n’aurait été qu’une enquête politique et non une vraie. Et, pour souligner, complètement inutile malgré le fait qu’Avlon ait déclaré que l’échec était un « coup de poing » pour l’Amérique.

Alors, quelle réforme proposent-ils ? Au lieu de 60 voix pour mettre fin à l’obstruction systématique, les démocrates veulent passer aux 41 voix nécessaires pour soutenir l’obstruction. Bien que cela ne changerait pas grand-chose au Sénat en ce qui concerne l’obstruction systématique, cela ferait porter la responsabilité de l’obstruction systématique au parti minoritaire au lieu qu’il incombe à la majorité d’atteindre le seuil bipartite de 60 voix.

En d’autres termes, cette réforme est une question de douleur, car elle obligerait les républicains à continuer à soutenir l’obstruction systématique sous la pression croissante des démocrates et des médias pour y mettre fin. Et parce que les médias sont fondamentalement un bras du parti démocrate – eh bien, je n’ai pas à vous dire que la pression serait énorme, au point de scandale. Regardez les quatre dernières années si vous doutez de moi.