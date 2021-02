CNN a révélé que ses propres reportages sur les conséquences de l’émeute du Capitole pourraient être utilisés comme preuve dans le procès de Donald Trump. Cependant, les espoirs du réseau anti-Trump ont rapidement été déçus.

Une poignée de défections républicaines samedi a donné aux démocrates les votes dont ils avaient besoin pour appeler des témoins dans le procès de destitution de l’ancien président Donald Trump. Le représentant Jamie Herrera Beutler (R-Washington) était le seul témoin nommé, mais selon Dana Bash de CNN, des discussions bipartites étaient en cours pour inscrire un article de CNN dans le dossier du procès au lieu d’une comparution de sa part.

Aussi sur rt.com Surprise Surprise! Le New York Times déclare Trump « coupable » dans son propre verdict de mise en accusation

L’article en question a été publié vendredi et allègue que lorsque les partisans de Trump sont entrés dans le bâtiment du Capitole, le chef républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, a supplié le président de l’époque de s’adresser à eux et d’étouffer l’émeute. « Eh bien, Kevin, je suppose que ces gens sont plus bouleversés que vous par l’élection, » Trump aurait dit à McCarthy, avant de demander à Trump « A qui penses-tu que tu parles? »

Herrera Beutler aurait pris « Notes copieuses » sur l’appel, a rapporté CNN samedi.

L’idée que les reportages de CNN pourraient aider à condamner Trump a apparemment excité une partie du troupeau de voix farouchement anti-Trump au sein du réseau. Cependant, après une courte pause à l’heure du déjeuner, les sénateurs ont accepté d’inscrire une déclaration de Herrera Beutler au dossier, plutôt que de l’appeler à la barre ou de se tourner vers les reportages de CNN.

L’impact de la déclaration de Herrera Beutler devrait être atténué. Trump est accusé de «Incitation à l’insurrection», avec ses mots avant l’émeute choisis par les démocrates pour preuve de « incitation. » On ne sait pas comment l’appel de Trump avec McCarthy après les faits aurait pu renforcer les arguments de l’accusation.

Aussi sur rt.com Le récit du MSM sur la foule meurtrière du Capitole s’est effondré, mais ne laissez pas cela entraver un bon lynchage politique

Même si cela pouvait être le cas, les démocrates devraient gagner plus de 17 sénateurs républicains pour obtenir une condamnation contre Trump, en supposant que les 50 sénateurs démocrates voteraient pour condamner. Seuls quelques républicains sont susceptibles de le faire, parmi lesquels le vigoureux anti-Trumper Mitt Romney de l’Utah.

En l’absence de témoins appelés, le procès pourrait se terminer plus tard samedi. Le sénateur du Texas Ted Cruz (à droite) a déclaré aux journalistes lors d’une interruption de la procédure que «Nous avons pu voir cette chose résolue et terminée aujourd’hui.»

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!