CNN ramène l’expert Jeffrey Toobin, 8 mois après s’être exposé lors d’un appel Zoom avec des collègues – RT USA News

CNN a commencé à réhabiliter l’image publique de l’analyste juridique en disgrâce Jeffrey Toobin, le ramenant à l’antenne et mettant fin à un bannissement qui a commencé après avoir été exposé en train de se masturber lors d’un appel Zoom avec des collègues en octobre dernier.

« A quoi diable pensiez-vous ? » L’animatrice Alisyn Camerota a demandé à Toobin jeudi dans une interview sur le plateau. Toobin, dont le titre d’analyste juridique en chef a été rétabli par CNN, a déclaré qu’il « ne pensait pas très bien ou très bien » puis a souligné qu’il pensait avoir désactivé l’appel et n’était pas visible pour les autres participants.

Le tristement célèbre appel était destiné aux membres du personnel du magazine The New Yorker. Toobin, qui a été rédacteur au New Yorker pendant 27 ans, a d’abord été suspendu par le magazine et a ensuite été licencié après une enquête. CNN, d’autre part, a mis Toobin en congé, gardant la porte ouverte pour son retour.

« J’avais l’impression d’avoir été un très bon contributeur à ce magazine pendant très longtemps, et je pensais que cette punition était excessive », Toobin a parlé de la décision du New Yorker. « Mais regardez, c’est pourquoi ils ne demandent pas au criminel d’être le juge dans son propre cas. Je pensais que c’était une punition excessive. Je suis incroyablement reconnaissant à CNN de m’avoir repris.





Toobin a qualifié son exposition indécente « profondément débile et indéfendable », mais il a ajouté qu’il a passé sa « mois misérables » arrete LE travail « Essayer d’être une meilleure personne. » Il a dit qu’il avait passé du temps en thérapie et travaillé dans une banque alimentaire, ajoutant : « J’essaie de redevenir le genre de personne à qui les gens peuvent faire confiance. »

CNN semblait être sur la même longueur d’onde, Camerota obligeant Toobin à exprimer la profondeur de son repentir et à affirmer que son dossier de conduite professionnelle est par ailleurs impeccable. L’hôte a même réussi à fouiller l’ancien président Donald Trump, notant l’ironie que Toobin a fait une telle bévue après des décennies à couvrir le « Le mauvais jugement et les penchants sexuels de politiciens comme Bill Clinton et Anthony Weiner, Elliott Spitzer, Donald Trump et moi pourrions continuer. »





Les utilisateurs des médias sociaux ont accusé CNN d’être hypocrite et « devenir doux » sur Toobin. « CNN vient d’excuser Jeffrey Toobin de se branler lors d’un appel Zoom devant ses collègues », a déclaré le comédien Tim Young sur Twitter. « Ils renoncent simplement à leur droit d’être indignés par les commentaires de Trump sur la bande Access Hollywood. »

Soyons réalistes ici… CNN vient d’excuser Jeffrey Toobin de se branler lors d’un appel zoom devant ses collègues… ils renoncent simplement à leur droit d’être indignés par les commentaires de Trump sur la bande Access Hollywood. – Tim Young (@TimRunsHisMouth) 10 juin 2021

Beaucoup ont trouvé un soulagement comique dans la décision, comme ceux qui ont posté une vidéo du vice-président Kamala Harris disant : « Ne venez pas. » Un autre observateur a déposé une demande auprès de CNN : « S’il vous plaît, ne montrez pas Jeffery Toobin en dessous de la taille. » Tom Bevan, co-fondateur du média conservateur RealClearPolitics, a plaisanté en disant que Toobin « a eu sa fin heureuse à CNN. »

S’il te plaît @CNN ne montrez pas Jeffrey Toobin sous la taille. – JenUwinly déconcerté (@JenUwin2021) 10 juin 2021

L’avocat et écrivain Boris Ryvkin a fait valoir que le retour de Toobin sur CNN reflète « un ensemble de règles et de normes pour eux et un autre pour tous les autres. » Il ajouta, « Si quelqu’un chez Fox News avait fait ce que Toobin avait fait, nous n’aurions pas entendu la fin de l’indignation et des demandes de bannissement de CNN. Donc, ça le fait pour toujours de les écouter à nouveau enseigner n’importe quoi à propos de quoi que ce soit. »

Un ensemble de règles et de normes pour eux, et un autre pour tous les autres. Si quelqu’un sur FNC avait fait ce que Toobin avait fait, nous n’aurions pas entendu la fin de l’indignation et des demandes de bannissement de CNN. Donc, ça le fait pour toujours de les écouter à nouveau faire la leçon à n’importe qui sur quoi que ce soit. https://t.co/Kl9YTE8JUE – Boris Ryvkin (@BRyvkin) 10 juin 2021

