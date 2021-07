CNN Plus News, rumeurs, date de sortie et prix

Le train du service de streaming ne peut tout simplement pas être arrêté, et CNN est le dernier diffuseur à se développer dans ce nouveau média avec CNN Plus (ou CNN+, si vous préférez).

L’entreprise est actuellement en plein recrutement pour développer ce tout nouveau service. Mais quel type de contenu sera disponible en streaming sur CNN+, quand sortira-t-il et sera-t-il exclusif aux États-Unis ? Nous avons tout ce que vous devez savoir. Vous pouvez également consulter notre guide similaire pour la nouvelle plate-forme de médias sociaux de Netflix, N-Plus.

Quand CNN Plus sortira-t-il ?

CNN+ sera lancé dans le premier trimestre 2022, selon le directeur du numérique Andrew Morse chez CNN.

Nous n’avons pas encore de mois exact et nous supposons que cette date de sortie est spécifique aux États-Unis plutôt qu’à d’autres territoires. En parlant de ça…

Où CNN Plus sera-t-il lancé ?

La plateforme de streaming ne sera disponible qu’aux États-Unis. Cependant, CNN a une présence mondiale, nous ne serions donc pas surpris de voir une expansion internationale après le lancement initial.

CNN possède actuellement des chaînes internationales au Royaume-Uni et en Europe, au Canada, en Amérique latine, en Asie, au Moyen-Orient et plus encore. Il est probable que s’il s’étendait, il arriverait d’abord dans les pays anglophones afin que le contenu puisse être facilement transféré. Bien sûr, tout cela n’est que spéculation.

Combien coûtera CNN Plus ?

Le prix de CNN Plus n’a pas encore été confirmé.

Les abonnements aux services de streaming varient considérablement. Certains ne coûtent que quelques dollars, tandis que l’abonnement Hulu le plus cher vous coûtera environ 65 $ par mois.

Nous imaginons que tous les clients du câble avec CNN peuvent avoir accès au service gratuitement, et il peut y avoir des essais gratuits disponibles au lancement pour aider à attirer de nouveaux clients.

Qu’y aura-t-il sur CNN Plus ?

CNN Plus proposera huit à douze heures de programmation en direct par jour, des séries originales – certaines créées spécifiquement pour la plate-forme et d’autres sous licence des archives du réseau – ainsi qu’une communauté interactive qui créera une conversation entre les abonnés, les talents et les experts.

Il y aura une programmation factuelle telle que des nouvelles, ainsi que du contenu de style de vie. Vous pourrez probablement trouver les chaînes d’information habituelles comme vous le feriez à la diffusion et pourrez diffuser les séries CNN actuelles telles que :

Anthony Bourdain : Parties inconnues

Stanley Tucci : À la recherche de l’Italie

C’est la vie avec Lisa Ling

United Shades of America avec W. Kamau Bell

Le contenu original qui figurera sur la plate-forme n’a pas encore été confirmé. Une fois que nous en saurons plus sur ce que cela sera, nous mettrons à jour cet article.