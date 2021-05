CNN plaide en faveur d’une chambre d’écho de source anonyme malgré un flux constant de fausses nouvelles – RT USA News

CNN a adopté une approche plus sainte que toi pour expliquer le penchant des médias grand public pour raconter des histoires anonymes qui se révèlent plus tard fausses, affirmant que contrairement aux «médias MAGA», il essaie de diffuser les informations correctement.

«Il y a des garde-fous en place», Le journaliste de CNN, Oliver Darcy, a déclaré dimanche à l’animateur de «Reliable Sources» Brian Stelter. « Malheureusement, l’erreur humaine est toujours en jeu et les agences de presse sont parfois brûlées comme ça. »

Les vraies couleurs d’une organisation d’actualités sont révélées lorsqu’elles font une erreur. Émettent-ils des corrections et reconnaissent-ils leur erreur ou essaient-ils de prétendre que cela ne s’est jamais produit? Cette semaine, nous avons vu des exemples des deux. pic.twitter.com/cwjA8WFRUb – Oliver Darcy (@oliverdarcy) 2 mai 2021

Darcy faisait référence à la dernière débâcle de correction impliquant plusieurs points de vente MSM qui auraient confirmé mutuellement les rapports de source anonyme – seulement pour publier plus tard des corrections admettant que leur affirmation centrale était complètement fausse. Le New York Times, NBC News et le Washington Post ont déclaré samedi que leurs rapports affirmant que les forces de l’ordre américaines avaient averti Rudy Giuliani et One America News qu’ils étaient visés par un «Opération d’influence russe» n’étaient pas vrais.

La fausse affirmation faisait tellement partie intégrante de l’histoire que la corriger n’était pas aussi simple que de changer un nom ou de refondre une phrase. « Le principe et le titre de l’article ci-dessous ont été modifiés pour refléter les informations corrigées, » NBC a déclaré dans sa correction.

Stelter a déploré que « Un faux rapport de cette ampleur » tarit tous les points de vente traditionnels et permet «Acteurs de mauvaise foi» pour les regrouper avec des tenues moins crédibles. Darcy a soutenu que « responsable » les médias se distinguent en corrigeant leurs erreurs, tandis que des publications comme le New York Post évitent d’admettre leurs erreurs.

« Parfois, il semble qu’ils promeuvent intentionnellement des mensonges et passent à autre chose, certains de ces gens dans les médias MAGA, » Dit Darcy.

La semaine dernière, le Post a supprimé un article de son site Web selon lequel des exemplaires d’un livre pour enfants écrit par le vice-président Kamala Harris étaient placés dans les kits de bienvenue donnés aux enfants migrants détenus dans un refuge en Californie. Dans une version mise à jour, il a publié une correction, disant qu’il s’était avéré qu’il n’y avait qu’un seul exemplaire connu du livre au refuge.





Cependant, c’est le New York Post qui a annoncé la nouvelle de la bombe en octobre dernier, faisant état de trafic d’influence présumé par le candidat à la présidentielle de l’époque Joe Biden et son fils Hunter, après avoir obtenu des courriels d’un ordinateur portable que le jeune Biden aurait laissé en réparation. magasin. À l’époque, à quelques semaines de l’élection présidentielle, CNN a appelé les rapports « douteux » et a cité des personnes anonymes disant que «Autorités américaines» enquêtaient pour savoir si les e-mails de Hunter Biden faisaient partie d’une campagne de désinformation russe.

Le directeur du renseignement national de l’époque, John Ratcliffe, a déclaré qu’il n’y avait aucun lien entre l’ordinateur portable de Hunter Biden et la désinformation russe, mais ce n’est que plus tard que le New York Times et le Washington Post ont admis que les allégations de complot sans preuves étaient apparemment fausses.

Le Washington Post a eu sa part de mensonges ces derniers temps. En mars, le journal a corrigé un article de janvier accusant l’ancien président Donald Trump d’avoir fait pression sur un responsable géorgien pour l’aider à renverser le résultat des élections. Le Post a admis avoir mal cité le fonctionnaire. En fait, il a déclaré que Trump avait exhorté le responsable à « Trouver la fraude » et qu’elle serait une « Héro national » si elle le faisait, c’était complètement faux.





Charlie Chester, directeur technique de CNN, a suggéré qu’une telle «Erreurs» n’étaient pas accidentelles – du moins au niveau de son réseau. Chester a été montré sur une vidéo racontant à un journaliste infiltré de Project Veritas que l’objectif principal de CNN était d’aider à évincer Trump de ses fonctions grâce à la propagande et qu’il avait délibérément fait peur à propos de Covid-19 pour augmenter les cotes d’écoute. Il a ajouté que CNN s’efforçait également de donner une belle apparence à Black Lives Matter, une tâche rendue plus difficile par la conduite du groupe.

Ce serait une chose s’il s’agissait d’un événement rare. Le contraire est vrai. À maintes reprises, ces mêmes grandes entreprises prétendent s’être «confirmées indépendamment» les histoires des autres qui se révèlent totalement fausses. Est-ce que c’est digne de confiance? Https: //t.co/pUNdIpo8eo – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 2 mai 2021

Glenn Greenwald, le journaliste qui a contribué à briser les scoops d’Edward Snowden NSA en 2013, a déclaré que les points de vente MSM sont en mesure de « Confirmer indépendamment » les faux rapports de chacun parce que leur signification « confirmer » est trompeur. Plutôt que de confirmer qu’un rapport est vrai, ils obtiennent simplement la même source anonyme pour leur faire les mêmes fausses déclarations.

« Ce serait une chose s’il s’agissait d’un événement rare, » Dit Greenwald. «Le contraire est vrai. À maintes reprises, ces mêmes grandes entreprises prétendent s’être «confirmées indépendamment» des histoires qui s’avèrent totalement fausses. Est-ce que c’est digne de confiance? »





