Les explosifs utilisés pour cibler les responsables du groupe militant étaient dissimulés dans les batteries des appareils, a rapporté la chaîne.

Le prétendu complot israélien visant à cibler des hauts responsables du Hezbollah en faisant exploser simultanément leurs téléavertisseurs reposait sur des explosifs cachés dans les appareils qui étaient presque impossibles à détecter, a rapporté vendredi CNN, citant des sources.

Plus tôt ce mois-ci, une série de puissantes explosions de téléavertisseurs ont balayé le Moyen-Orient, tuant 12 personnes et en blessant environ 3 000. Parmi les victimes figuraient de nombreux responsables du mouvement islamiste basé au Liban. L’attaque a été suivie le lendemain par de multiples détonations simultanées de talkies-walkies qui ont tué au moins 20 autres personnes. L’Iran et le Liban ont accusé Israël d’avoir orchestré l’attaque, une accusation démentie par Jérusalem-Ouest.

Un responsable libanais anonyme proche de l’enquête a déclaré à CNN que les explosifs contenus dans les téléavertisseurs étaient cachés à l’intérieur de l’appareil d’une manière ou d’une autre. « Si sophistiqué qu’il n’a pas pu être détecté. »

Un autre responsable a déclaré à la chaîne que les documents avaient été « lacé » dans la pile au lithium du téléavertisseur et étaient pratiquement indétectables, ajoutant qu’il avait « Je n’ai jamais rien vu de pareil. »

Les autorités libanaises ont également testé les explosions contrôlées des téléavertisseurs et observé à quel point elles ont dû être dévastatrices pour leurs propriétaires, selon la chaîne.















Sean Moorehouse, un expert en neutralisation des explosifs, a déclaré à CNN qu’un téléavertisseur pourrait être transformé en arme en ajoutant un détonateur et un explosif. Il a ajouté qu’une indétectabilité quasi totale aurait pu être obtenue en plaçant le détonateur et le matériau explosif dans un boîtier métallique impénétrable à la technologie d’imagerie.

De nombreux médias indiquent que les téléavertisseurs portaient le logo de la société taïwanaise Gold Apollo. La société a nié avec véhémence toute implication, affirmant qu’elle avait autorisé l’utilisation de sa marque sur les téléavertisseurs fabriqués par une société basée à Budapest, BAC Consulting. De hauts responsables taïwanais ont également déclaré que Gold Apollo n’avait pas produit les téléavertisseurs dotés de piles au lithium qui ont été utilisées lors de l’attaque.

Le réseau a noté que les autorités européennes enquêtent à la fois sur BAC Consulting et sur Norta Global Ltd, une société basée en Bulgarie, pour leur implication dans la vente des téléavertisseurs au Hezbollah.

Les responsables libanais se sont abstenus de blâmer une entreprise en particulier, affirmant que les téléavertisseurs « ont été falsifiés par des entités étrangères avant d’être livrés au Liban et modifiés pour envoyer des signaux électroniques qui ont conduit à l’explosion de ces engins. »