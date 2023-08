CNN nomme l’ancien PDG du New York Times, Mark Thompson, à son poste de chef

Mark Thompson devient le prochain PDG et président de CNN.

Maison mère Découverte de Warner Bros. l’a dit mercredi nommé Thompson comme prochain leader du réseau d’information par câble, quelques mois seulement après l’éviction de Chris Licht.

Thompson a auparavant été PDG et président du New York Times de 2012 à 2020, ainsi que directeur général de la BBC de 2004 à 2012. Le premier jour de Thompson au bureau de CNN sera le 9 octobre, a-t-il déclaré au personnel de CNN dans un communiqué. note.

« Je suis convaincu qu’il est exactement le leader dont nous avons besoin pour prendre la tête de CNN en cette période charnière », a déclaré le PDG de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, dans une note mercredi. « Un grand merci à vous tous pour votre patience, votre engagement et votre travail acharné. En termes simples : la véritable force de CNN réside dans ses employés, et vous continuez à fixer les normes les plus élevées dans tout ce que vous faites. »

La nomination de Thompson, un vétéran de l’information de 40 ans qui a récemment été fait chevalier pour ses services dans les médias, intervient au moment même où le cycle de la campagne présidentielle aux États-Unis s’accélère.

Thompson prend les rênes de CNN alors que les coupures de cordon se sont intensifiées pour le bouquet de télévision traditionnel et que les audiences sont à la traîne par rapport aux autres concurrents de l’information par câble. La semaine dernière, Warner Bros. Discovery a annoncé qu’il ajouterait CNN à son service de streaming Max à partir du 27 septembre. Il servira de réponse du réseau au streaming en tant que centre d’information en direct 24h/24 et 7j/7.

« Comme tout le monde le sait, le journalisme télévisé est sur le point de connaître une perturbation maximale. Nous sommes confrontés à des pressions venant de toutes les directions – structurelles, politiques, culturelles, etc. Comme beaucoup d’autres organisations médiatiques, CNN a récemment ressenti une partie de l’incertitude et du chagrin qui accompagnent toute cette crise. ça », a écrit Thompson au personnel de CNN. « Il n’existe pas de baguette magique que moi ou qui que ce soit d’autre puissions utiliser pour faire disparaître ces perturbations. Mais ce que je peux dire, c’est que là où d’autres voient une menace, je vois une opportunité – surtout compte tenu de la grande marque de CNN et de la force de son journalisme. »

Son embauche fait également suite à une période tumultueuse pour le réseau d’information par câble, en particulier pour sa direction.

Début 2022, le leader de longue date Jeff Zucker a démissionné après avoir omis de révéler une relation amoureuse avec un collègue de haut rang – qui a également été directeur des communications de l’ancien gouverneur de New York Andrew Cuomo. La démission de Zucker a été un choc pour le personnel. Peu de temps après, l’animateur des heures de grande écoute Chris Cuomo a été licencié après que CNN a déclaré avoir obtenu de nouvelles informations sur son rôle controversé de conseiller son frère.

Peu de temps après la démission de Zucker, la société mère de CNN a changé de mains avec la fusion de Warner Bros. et Discovery. Avant de conclure l’accord, Zaslav avait nommé Licht au poste de PDG de CNN, qui était auparavant directeur général du programme d’information « CBS This Morning » et « Morning Joe » sur MSNBC. À l’époque, Zaslav qualifiait Licht de « producteur dynamique et créatif, de journaliste engageant et réfléchi et de véritable journaliste ».

L’une des premières mesures de Licht a été la fermeture rapide de CNN+, la nouvelle plateforme de streaming du réseau d’information par câble qui ne parvenait pas à attirer des téléspectateurs à ses débuts.

Le temps passé par Licht à CNN fut cependant court. En juin, Licht a quitté CNN après avoir dirigé le réseau pendant un peu plus d’un an, au cours duquel une série de faux pas de programmation et des audiences au plus bas. Il avait également suscité des critiques dans les semaines précédant son éviction après que CNN ait organisé une assemblée publique avec Donald Trump qui regorgeait de tonnes de fans qui acclamaient l’ancien président alors qu’il poussait des mensonges électoraux et insultait l’hôte Kaitlan Collins.

Peu de temps après, The Atlantic a publié un profil peu flatteur de 15 000 mots sur Licht intitulé « Inside the Meltdown at CNN », qui a probablement scellé son sort. Bien que Licht se soit excusé auprès du personnel de CNN, cela n’a pas suffi et son départ a été annoncé dans les jours suivants.

Alors que les dirigeants du réseau Amy Entelis, Virginia Moseley, Eric Sherling et David Leavy dirigeaient CNN depuis que Licht a quitté CNN, les dirigeants de Warner Bros. Discovery cherchaient un remplaçant pour le rôle de direction.

Lisez la note de Zaslav au personnel :

Tous,

Je voulais d’abord vous dire que nous accueillerons un nouveau leader pour CNN Worldwide. Sous peu, nous annoncerons que Mark Thompson, directeur de l’information très respecté, rejoindra notre équipe de direction en tant que président-directeur général, à compter du 9 octobre, et relèvera directement de moi. Mark travaille dans le secteur de l’information depuis plus de quatre décennies et, comme beaucoup d’entre vous le savent, il possède un parcours exceptionnel en matière d’innovation et d’excellence. Je suis convaincu qu’il est exactement le leader dont nous avons besoin pour prendre la tête de CNN en cette période charnière.

Je partagerai davantage sur Mark dans un instant. Mais avant de le faire, je tiens à dire que je reconnais que le changement n’est pas facile, et je sais que vous en avez traversé beaucoup. Un grand merci à vous tous pour votre patience, votre engagement et votre travail acharné. En termes simples : la véritable force de CNN réside dans ses collaborateurs, et vous continuez à fixer les normes les plus élevées dans tout ce que vous faites.

Je tiens à remercier tout particulièrement Amy, David, Virginia et Eric pour le travail exceptionnel qu’ils ont accompli en dirigeant CNN et en faisant avancer l’entreprise pendant cette période intérimaire. Ils ont formé une équipe et ont vraiment tenu leurs promesses, et je suis personnellement reconnaissant pour leur travail acharné et leurs sacrifices, car ils ont ajouté des responsabilités importantes en plus de leurs rôles fonctionnels substantiels. Je sais qu’ils seront d’une grande aide pour Mark lorsqu’il rejoindra l’équipe.

Mark a dirigé et transformé deux des agences de presse les plus respectées au monde. Plus récemment, il a été président-directeur général du New York Times de 2012 à 2020, faisant de l’entreprise une centrale d’abonnement numérique. En fait, sous sa direction, le Times a décuplé ses abonnements numériques payants et a plus que doublé ses revenus numériques totaux.

Avant cela, Mark a été directeur général de la BBC de 2004 à 2012, où il a présidé l’une des plus grandes salles de rédaction au monde ainsi que de nombreux services de télévision et de radio nationaux et internationaux et de nombreux actifs d’information numérique mondiale. Il a dirigé le développement de BBC iPlayer, le premier service de diffusion en continu au monde d’un grand diffuseur, a étendu les services Web et pour smartphones, des actualités à l’éducation en passant par le divertissement, et a supervisé la couverture des plus grands événements de l’époque depuis la crise financière mondiale de 2008-09. aux Jeux Olympiques de 2012 à Londres. Avant de devenir cadre supérieur, Mark était chercheur, réalisateur, producteur de terrain et showrunner primé au sein de la division d’information de la BBC.

J’admire depuis longtemps le leadership transformateur de Mark et sa capacité à inspirer les organisations à élever leurs propres ambitions et leur sens de ce qui est possible… et à y parvenir. J’ai passé beaucoup de temps à discuter avec lui au cours des dernières semaines et je ne pourrais pas être plus excité par tout ce qui m’attend.

Joignez-vous à moi pour souhaiter la bienvenue à Mark dans l’équipe !

David

Lisez la note de Thompson aux membres du personnel de CNN :

Chers tous,

Vous avez sans doute entendu la nouvelle et lu le message de David Zaslav confirmant que je serai le prochain président-directeur général de CNN. Je voulais juste ajouter quelques mots personnels.

Je ne peux pas vous dire à quel point je suis heureux et fier de vous rejoindre après tant d’années passées à observer – et à envier – votre travail de l’extérieur. Au fil des décennies, j’ai croisé les équipes de CNN, reportage après reportage, de Washington, DC à la place Tiananmen. Il y a deux mois, j’ai passé une journée à regarder la couverture fascinante de CNN sur la rébellion de Wagner, et j’ai également regardé et lu nos principaux concurrents. Ce jour-là m’a confirmé une vieille vérité : lorsque cela compte le plus, CNN est le meilleur endroit pour savoir ce qui se passe. Vous êtes toujours à la hauteur.

Comme chacun le sait, le journalisme télévisé est sur le point d’atteindre son paroxysme. Nous sommes confrontés à des pressions venant de toutes les directions – structurelles, politiques, culturelles, etc. Comme beaucoup d’autres médias, CNN a récemment ressenti une partie de l’incertitude et du chagrin qui accompagnent tout cela. Il n’existe pas de baguette magique que moi ou qui que ce soit d’autre puissions utiliser pour faire disparaître cette perturbation. Mais ce que je peux dire, c’est que là où d’autres voient une menace, je vois une opportunité – surtout compte tenu de la grande marque de CNN et de la force de son journalisme. J’ai passé la majeure partie des vingt dernières années à déterminer, avec des collègues de certaines des autres grandes agences d’information du monde, non seulement comment survivre à la révolution, mais aussi comment y prospérer et gagner de nouveaux publics et de nouvelles sources de revenus. J’ai l’intention de faire la même chose chez CNN. Ce ne sera pas monplan qui gagne la journée mais notre plan, le plan que nous concevons et mettons en œuvre ensemble. C’est pourquoi, en particulier au cours des premières semaines, vous me verrez faire beaucoup plus d’écoute et d’apprentissage que de parler.

Je tiens à ajouter mes remerciements personnels à l’équipe de direction intérimaire. Amy, David, Virginia et Eric ont fait un travail formidable à la barre du navire au cours des deux derniers mois et j’ai hâte de travailler avec eux.

Mon premier jour officiel au bureau est le 9 octobre, mais je prévois d’y venir plusieurs fois avant cette date. Donc, si vous voyez une grande silhouette avec un accent anglais et un rire bruyant, vous saurez de qui il s’agit.

Tous mes vœux,

Marque