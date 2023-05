CNN ne sait toujours pas comment gérer Donald Trump

En d’autres termes, Trump a déclaré qu’il suspendrait les discussions sur la fraude électorale de 2020, puis, quelques secondes plus tard, a parlé de la fraude électorale de 2020. De plus, il a balayé la tentative de Collins de le maintenir dans les limites de la réalité comme ayant un agenda.

Collins a de nouveau intervenu qu’il n’y avait aucune preuve de fraude électorale. Trump a répondu en disant qu’il savait qu’elle avait un programme mais « c’était une élection horrible » et « à moins que quelqu’un ne soit très stupide … » avant de s’arrêter et de ne pas terminer la pensée.

Environ 10 secondes plus tard, il a poursuivi avec: « La Constitution dit que nous sommes censés avoir des élections légales et bien entretenues et bien regardées. Et nous n’avons pas eu cela. »

Collins a passé les 20 premières minutes de la mairie à discuter de son refus de reculer les allégations de fraude électorale, qui ont été systématiquement démenties par les tribunaux, les experts électoraux et même plusieurs républicains de premier plan. Elle a répondu à une question d’un membre du public qui a demandé si Trump « suspendrait les discussions polarisantes sur la fraude électorale » pendant sa course à la présidence.

Trump a une histoire de colportage de mensonges sur la fraude électorale – un exemple de dire qu’il pleut quand ce n’est pas le cas. Mais au lieu de forcer Trump à rester dans les limites de la vérité, la mairie a mis en place une dynamique où Trump a foulé aux pieds Collins, qui a tenté à plusieurs reprises de l’empêcher de mentir tout au long de l’événement d’une heure et plus.

« Ce soir, Kaitlan Collins a illustré ce que signifie être un journaliste de classe mondiale », a déclaré CNN dans un communiqué. « Elle a posé des questions difficiles, justes et révélatrices. Et elle a suivi et vérifié les faits du président Trump en temps réel pour fournir aux électeurs des informations cruciales sur ses positions alors qu’il entre dans les élections de 2024 en tant que favori républicain. C’est le rôle et la responsabilité de CNN : pour obtenir des réponses et demander des comptes aux puissants. »

Licht a suivi jeudi matin avec une adresse interne du personnel, disant qu’il pensait que l’événement « absolument, sans équivoque » servait l’Amérique.

« Vous n’êtes pas obligé d’aimer les réponses du président, mais vous ne pouvez pas dire que nous ne les avons pas reçues », a déclaré Licht, selon une transcription obtenue par CNBC. « C’est notre travail – obtenir des réponses. Et nous l’avons tenu responsable comme aucune autre agence de presse depuis des années. »

Mais même les dirigeants de CNN ont dû se rendre compte que Collins n’avait pas vraiment demandé des comptes à Trump mercredi. Ses tentatives pour le garder sur la bonne voie étaient admirables, mais équivalaient à un parent épuisé essayant et échouant à empêcher ses enfants de manger leurs bonbons d’Halloween après un tour ou un traitement. De plus, CNN avait ajouté une foule de centaines de personnes pour applaudir chaque fois qu’un enfant mangeait un bonbon.

« Bien qu’il aurait pu être inconfortable d’entendre des gens applaudir en réponse à certaines des réponses du président, ce public représente les opinions d’une grande partie de l’Amérique », a déclaré Licht. « L’erreur que les médias ont commise dans le passé est d’ignorer qu’ils existent. »

La mairie a été un événement réussi dans la mesure où elle a permis au public de CNN de revoir Donald Trump, qui est sondages en tête en tant que favori républicain pour remporter la nomination en 2024. Les téléspectateurs peuvent désormais se faire leur propre opinion sur ce qu’ils ont vu.

Découverte de Warner Bros. Le chef de la direction, David Zaslav, a déclaré à CNBC la semaine dernière pourquoi CNN avait autorisé Trump à participer à une mairie malgré ses antécédents de fraude électorale.

« Pour nous, l’objectif est de faire passer le bon message, d’avoir la bonne marque, d’avoir le bon équilibre », a-t-il déclaré à « Squawk Box » de CNBC. « Il existe un certain nombre de réseaux de plaidoyer. Notre objectif est d’être un réseau de faits, la meilleure version des faits, comme dirait Carl Bernstein, du grand journalisme, et pas seulement de la politique, mais quand nous faisons de la politique, nous avons besoin pour représenter les deux camps. »

D’un point de vue événementiel, la configuration de la mairie ne permettait pas de présenter la meilleure version des faits. C’est peut-être une branche d’olivier pour les partisans de Trump, mais ce n’est pas le meilleur journalisme.

