CNN a menacé de poursuites judiciaires contre le fondateur de Project Veritas, James O’Keefe, pour sa dernière enquête secrète dans laquelle il a secrètement enregistré les téléconférences matinales du président du réseau Jeff Zucker «pendant des mois».

O’Keefe, 36 ans, a annoncé mardi qu’il publiait des enregistrements audio de plusieurs réunions de réseau qui, selon lui, « exposeront » Zucker et d’autres dirigeants de CNN exprimant leurs « préjugés politiques ».

Cette décision est la dernière opération de piqûre orchestrée contre la chaîne d’information par l’agent conservateur qui a longtemps ciblé CNN pour des allégations de partialité libérale et anti-Trump.

Faites défiler la vidéo vers le bas

Le fondateur de Project Veritas, James O’Keefe (à gauche), a annoncé mardi qu’il avait secrètement enregistré les conférences téléphoniques du président de CNN Jeff Zucker (à droite) « pendant des mois »

O’Keefe a taquiné l’exposé sur Twitter en partageant une vidéo diffusée en direct du moment où il a tendu une embuscade à Zucker lors d’un appel téléphonique lui disant qu’il prévoyait de rendre publique les images de son délabrement de 9 heures.

«M. Zucker, êtes-vous là? Hé, c’est James O’Keefe. Nous écoutons vos appels CNN depuis pratiquement deux mois et nous enregistrons tout. Je voulais juste vous poser quelques questions si vous avez une minute », commença-t-il.

«Pensez-vous toujours que vous êtes le nom le plus fiable de l’actualité, parce que je dois dire d’après ce que j’ai entendu lors de ces appels téléphoniques, je n’en sais rien; nous avons beaucoup d’enregistrements qui indiquent que vous n’êtes pas vraiment indépendant en tant que journaliste.

Après quelques secondes de silence, Zucker répond: « Euh … merci pour vos commentaires », avant de se précipiter rapidement pour couper court à la discussion.

«Alors tout le monde, je pense qu’à la lumière de cela, nous allons mettre en place un nouveau système et nous reviendrons avec vous. Nous ferons le reste de l’appel plus tard », dit-il.

La vidéo a rapidement attiré des milliers de réponses, dont une de la division Communication de CNN qui a accusé O’Keefe d’avoir enfreint la loi.

«Les juristes disent que c’est peut-être un crime. Nous l’avons renvoyé aux forces de l’ordre », a déclaré le réseau.

O’Keefe a cependant ignoré la menace dans un tweet se moquant du réseau en disant: « Nos experts juridiques disent que Jeff Zucker est juste fou et embarrassé. Restez à l’écoute!’

CNN a répondu mardi à la vidéo d’O’Keefe l’accusant d’avoir enfreint la loi

Il a également doublé en disant qu’il prévoyait de publier des clips des enregistrements «quotidiennement», comme un «calendrier de l’avent de décembre».

On ne sait pas comment O’Keefe a réussi à profiter des conférences téléphoniques.

« Il s’agit d’une autre enquête menée par Project Veritas sur CNN, et une fois de plus, ils ont démontré leur programme politique partisan et leur déconnexion totale avec l’éthique journalistique », a déclaré O’Keefe dans son rapport.

« Ces déclarations faites par des hauts dirigeants de CNN prouvent qu’ils ne sont tout simplement pas intéressés à être impartiaux lorsqu’ils rendent compte de l’actualité. »

L’enquête, publiée sur Project Veritas, comprend plusieurs transcriptions des appels dans lesquels CNN aurait « attaqué » le président Trump, l’animateur de Fox News Tucker Carlson et le sénateur républicain Lindsey Graham.

Lors d’une conférence téléphonique tenue pendant l’élection présidentielle, Zucker aurait été entendu dire à son équipe de ne pas « normaliser » le comportement « erratique » et « désespéré » de Trump après que le président ait refusé de céder.

« Vous savez, c’est ce à quoi nous nous attendons depuis trois ans et demi, quatre ans, mais cela est clairement exacerbé par le temps que nous sommes et les problèmes qu’il [Trump] faire face », dit Zucker.

«Je pense que nous ne pouvons pas simplement laisser cela se normaliser. Il est partout et agit de manière erratique, et je pense que nous devons nous pencher là-dessus.

O’Keefe est apparu mardi soir sur Sean Hannity de Fox News, où il a déclaré que les appels téléphoniques ne « choquaient pas les gens mais confirmaient de nombreux soupçons ».

«Voir le président d’un réseau aboyer des ordres aux journalistes et aux journalistes, leur dire ce qu’il faut couvrir, ce qu’il ne faut pas couvrir, cela ne ressemble pas à du journalisme, je sais.

« Ce que Jeff Zucker fait lors de ces appels téléphoniques, c’est dire aux gens ce qu’est l’histoire, dire aux gens ce qu’il ne faut pas couvrir. C’est de la propagande et je pense que dans un pays où les citoyens doivent exercer leurs droits et devoirs, le consentement doit être éclairé. C’est un consentement de fabrication.

Dans un autre des clips divulgués, Zucker dit au personnel qu’ils doivent cibler Graham, le président du Comité judiciaire du Sénat et l’un des fervents partisans du président.

Project Veritas a affirmé que les clips montrent comment CNN aurait « attaqué » le président Trump, l’animateur de Fox News Tucker Carlson (photo) et le sénateur républicain Lindsey Graham

Lors d’une conférence téléphonique tenue pendant l’élection présidentielle, Zucker aurait été entendu dire à son équipe de ne pas « normaliser » le comportement « erratique » et « désespéré » de Trump.

«Franchement, si nous avons commis une erreur, c’est que nos bannières ont été trop polies, et nous devons bien aller après Lindsey Graham», dit-il.

«Il se passe une tonne. Restons forts. Restons dans l’actualité. Restons urgents. Soyons intelligents. Il y a beaucoup de nouvelles là-bas, et Lindsey Graham le mérite vraiment.

Un autre enregistrement a capturé le moment où le vice-président de la programmation mondiale de CNN, Marcus Mabry, a accusé Tucker Carlson et son programme d’information d’être racistes.

«Ouais, j’allais juste dire, si vous voulez parler de l’histoire, je pense qu’il est inévitable que vous deviez parler du racisme nu de Tucker Carlson», aurait déclaré Mabry.

« Parce que c’est vraiment ce qui a motivé cette poussée anti-diversité, vous savez, Trump regarde l’émission de Tucker Carlson et réagit ensuite. Et tout comme l’heure de la suprématie blanche qu’ils ont sur Fox News tous les soirs, je pense que c’est le – vous ne pouvez pas déconnecter les deux.

O’Keefe a accusé le réseau de promouvoir son propre programme politique en rapportant les nouvelles.

« CNN aime se qualifier de « nom le plus fiable de l’actualité », mais comment le public peut-il faire confiance à un réseau qui dénigre régulièrement les gens simplement parce que ces personnes ont certaines opinions politiques qui ne sont pas alignées sur les médias traditionnels? il a dit.

Les fuites et les opérations d’infiltration d’O’Keefe ciblant principalement des personnalités et des organisations démocrates ou de gauche ont abouti à des poursuites judiciaires au fil des ans.

En 2010, il a plaidé coupable à des accusations de délit d’avoir pénétré dans une propriété fédérale sous de faux prétextes après avoir tenté de falsifier les téléphones dans le bureau de la sénatrice démocrate de Louisiane Mary Landrieu.

Il a également été critiqué pour avoir prétendument édité des enregistrements pour d’autres enquêtes.