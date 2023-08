CNN Max apportera des informations 24h/24 et 7j/7 au service de streaming

Max ajoute à son service un flux d’informations CNN 24h/24 et 7j/7, appelé CNN Max, récemment rebaptisé le streamer a dit jeudi. CNN Max sera lancé le 27 septembre aux États-Unis et sera inclus dans les trois forfaits de Max sans frais supplémentaires.

Le hub CNN Originals de Max sera renommé CNN Max. Il abritera « un accès étendu au flux en direct de CNN Max 24h/24 et 7j/7, à CNN Originals et à du contenu d’actualités supplémentaire », selon un communiqué de presse. CNN Max proposera de nouvelles émissions spécialement conçues pour Max, telles que CNN Newsroom avec Jim Acosta, Rahel Solomon, Amara Walker et Fredricka Whitfield et CNN Newsroom avec Jim Sciutto. Il proposera également des programmes comme Amanpour, Anderson Cooper 360, The Lead avec Jake Tapper et The Situation Room avec Wolf Blitzer.

« Nous sommes ravis d’impliquer notre communauté Max dans cette première phase bêta pour nous aider à apprendre et à développer ce qui plaît le plus à nos clients dans ce nouveau genre », Jean-Briac Perrette, PDG et président du streaming mondial et des jeux pour Warner Bros. Discovery, a déclaré dans un communiqué.

Les débuts prochains de CNN Max surviennent après l’arrivée et la fermeture rapide du service de streaming autonome CNN Plus en 2022. Le service, qui a duré moins d’un mois, a été victime de la fusion entre la société mère de CNN, WarnerMedia et Discovery.

HBO Max est devenu Max au printemps, réunissant les bibliothèques HBO Max et Discovery Plus. Les forfaits commencent à 10 $ par mois et vont jusqu’à 20 $ par mois. Dans notre examen de Max, nous avons constaté que le vaste catalogue du streamer, entre autres fonctionnalités, vaut le détour.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le streaming, voici des guides des meilleurs services de télévision en direct, services à la demande et offres.