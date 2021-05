CNN limoge un journaliste qui souhaitait qu’un autre Hitler extermine les Juifs – The Right Scoop

CNN a fait la seule chose possible, à savoir licencier le journaliste indépendant qui espérait ouvertement qu’un autre Hitler exterminerait le peuple juif:

Il n’a peut-être pas commenté The Hill, mais il a commenté sur son Twitter qu’il était heureux que son tweet « ait contribué à la cause palestinienne »:

Heureux qu’un seul tweet ait contribué à la #Palestine cause et l’a amenée à l’honneur avec moi en perdant mon travail et la revendication de l’Occident de la liberté d’expression et des droits de l’homme! https://t.co/pWnYvZrwsS

– Adeel Raja (@adeelraja) 17 mai 2021