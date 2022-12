CNN licencie des centaines d’employés – lire le mémo

Des centaines d’employés de CNN ont été informés des licenciements jeudi dans le cadre des efforts du PDG Chris Licht pour transformer le réseau d’information par câble.

CNN comptait environ 4 400 employés. Les licenciements ont touché des centaines de membres du personnel, mais représentaient un “pourcentage à un chiffre” du personnel, selon une personne proche du dossier qui n’était pas autorisée à en parler publiquement. Cela signifierait que pas plus d’environ 400 membres du personnel ont été licenciés.

Licht a envoyé une note à tous les membres du personnel jeudi après-midi après que la nouvelle a été transmise aux employés, qui comprenait l’ancre de longue date de HLN Robin Meade et le journaliste Chris Cillizza. Licht a écrit dans le mémo qu’il tiendra une mairie la semaine prochaine pour répondre à toutes les questions.

Les coupes de Licht font partie d’un effort plus large de Warner Bros. Discovery, la société mère de CNN, pour réduire les coûts d’ici 2023.

1 décembre 2022

A mes collègues de CNN,

Comme promis dans ma note d’hier, je poursuis avec un aperçu des changements que nous avons apportés à l’échelle de l’entreprise. Notre objectif tout au long du processus d’examen stratégique a été de mieux aligner nos employés, nos processus et nos ressources sur nos priorités futures, de renforcer notre capacité à remplir la mission journalistique principale de CNN et de nous permettre d’innover dans les années à venir. Au plus haut niveau, l’objectif est de diriger nos ressources pour mieux servir et accroître les auditoires de notre programmation et de nos produits de nouvelles de base.

Pour atteindre ces objectifs, nous allons réduire les postes vacants, réinventer nos flux de travail et aligner notre personnel, nos investissements et notre concentration autour de trois priorités stratégiques clés : la programmation, la collecte d’informations et le numérique. Toutes les décisions sont conçues pour renforcer le cœur de notre entreprise.

Bien qu’il ne soit pas possible de capturer tous les rôles impactés dans un e-mail comme celui-ci, je souhaite passer en revue les changements plus larges que nous apportons :

HLN

À partir du 6 décembre, CNN ne produira plus de programmes en direct pour HLN et diffusera à la place CNN This Morning. La programmation de HLN Crime passera sous les réseaux WBD dirigés par Kathleen Finch et sera fusionnée avec ID. Je veux prendre un moment pour remercier Robin Meade – elle est non seulement une présentatrice exceptionnellement populaire, mais aussi l’une des animatrices matinales les plus anciennes de l’histoire. Je sais qu’elle et les autres talents de HLN vont manquer au public de HLN.

CNN International

CNN International réorganise certaines de ses équipes et bureaux, et à compter de maintenant, l’émission de 17 h 00 à 17 h 30 HE sera remplacée par une diffusion simultanée de CNN US pendant cette demi-heure.

CNN en espagnol

Le réseau linéaire de CNNE cherchera à élargir son audience en diversifiant la programmation du réseau au-delà des informations. Nous continuerons à produire des informations pour CNNE, et tout au long de l’année prochaine, nous chercherons à développer une plate-forme numérique beaucoup plus robuste pour CNNE dans le but de la lancer en 2024. Nous pensons que cet investissement servira mieux et développera considérablement notre langue espagnole. public des nouvelles, et nous aurons plus à partager à ce sujet en 2023.

Collecte de nouvelles aux États-Unis

Nous procédons à une restructuration dans certains de nos secteurs, en réalignant les ressources pour augmenter le personnel dans certaines unités et dans d’autres régions du pays. Cela nous aidera à atteindre notre objectif de couvrir plus largement les États-Unis. De nombreuses réductions de personnel dans Newsgathering seront compensées par l’ajout de nouveaux rôles pour mieux servir notre public sur toutes les plateformes.

Contributeurs

Nous modifions également notre approche des contributeurs rémunérés. Dans certains domaines, nous nous appuierons davantage sur nos journalistes de CNN. Dans l’ensemble, nous engagerons des contributeurs qui sont des experts en la matière qui élargissent et diversifient les points de vue que nous apportons à notre public.

Programmation

Nos équipes de programmation verront certaines réductions du personnel des spectacles et, dans certains cas, la combinaison d’équipes pour nos files d’attente de jour et de week-end.

Marketing créatif

L’équipe Creative Marketing verra une réduction globale de sa taille, se réalignant autour de la production interne et consolidant les rôles créatifs et stratégiques à New York. Des rôles seront ajoutés à la fois pour soutenir qui fonctionnent et pour développer nos efforts de marketing numérique et de croissance.

Rechercher

La recherche se réorganise pour concentrer les ressources sur les activités principales de CNN et optimiser nos équipes d’analyse numérique et de science des données récemment intégrées.

Opérations

Les équipes des opérations se restructurent pour s’aligner sur les changements apportés aux autres unités de l’organisation.

CNN Numérique

CNN Digital a mené un exercice plus tôt cet automne pour s’assurer qu’ils étaient mieux structurés pour l’avenir. Ils ont apporté des changements à ce moment-là et, par conséquent, il n’y a pas d’autres impacts dans ce processus.

Les changements que nous apportons aujourd’hui sont nécessaires et nous rendront plus forts et mieux positionnés pour placer de gros paris à l’avenir sans crainte d’échec.

À nos collègues qui nous quittent, je tiens à exprimer ma gratitude pour votre service dévoué et infatigable et pour vos nombreuses contributions à CNN. À tous les employés, je tiens à souligner l’importance de prendre le temps qu’il faut pour pouvoir avancer au mieux. Vous pouvez trouver des ressources pour vous aider maintenant ici. Je tiendrai une assemblée publique mardi pour répondre à vos questions, qui peuvent être soumises de façon anonyme ici.

Je suis fier de cette équipe CNN et, ensemble, nous veillerons à ce que CNN continue d’être la source d’actualités et d’informations la plus vitale au monde.

Chris