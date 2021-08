CNN licencie 3 membres du personnel non vaccinés et se moque des politiques de «tolérance zéro» qui autorisent la masturbation lors d’un appel Zoom avec des collègues – RT USA News

CNN n’est pas seulement l’un des principaux promoteurs de l’orthodoxie de Covid-19, mais s’est également mis à la pointe de l’autoritarisme du vaccin Covid-19 en licenciant trois employés non identifiés qui sont venus travailler sans avoir reçu leurs jabs au préalable.

« Au cours de la semaine dernière, nous avons été informés de trois employés qui venaient au bureau non vaccinés », Le président de CNN, Jeff Zucker, a déclaré aux membres du personnel dans une note de service que le journaliste Oliver Darcy a publiée jeudi sur Twitter.

Tous les trois ont été licenciés. Soyons clairs : nous avons une politique de tolérance zéro à ce sujet.

Cette décision marque l’un des premiers cas médiatisés d’un employeur américain du secteur privé licenciant des travailleurs qui ne se sont pas fait vacciner contre Covid-19, en particulier dans une industrie en dehors des soins de santé. Le système hospitalier méthodiste de Houston au Texas a déclaré en juin que 153 employés avaient été licenciés ou avaient démissionné parce qu’ils refusaient de se conformer au mandat de vaccination de l’entreprise.





Mais plutôt que de marquer des points de signalisation de vertu avec ses licenciements, CNN a été ridiculisé sur les réseaux sociaux. « CNN licencie trois membres du personnel non vaccinés mais toujours les employés Fredo et ce mec qui s’est fait plaisir pendant l’appel Zoom », L’animateur de podcast Todd Starnes a déclaré sur Twitter, faisant référence à l’animateur aux heures de grande écoute Chris Cuomo et à l’analyste juridique Jeffrey Toobin.

CNN licencie 3 membres du personnel non vaccinés, mais emploie toujours Fredo et ce mec qui s’est « amusé » pendant l’appel Zoom https://t.co/MeG5AlQVfa – toddstarnes (@toddstarnes) 5 août 2021

CNN a soutenu Cuomo après avoir découvert qu’il avait aidé à conseiller son frère, le gouverneur de New York Andrew Cuomo, sur la réponse aux allégations de harcèlement sexuel par des employés actuels et anciens. Le point de vente a ramené Toobin en juin, huit mois après avoir été mis en congé pour s’être exposé en train de se masturber lors d’une téléconférence Zoom avec des collègues.

« Donc, CNN a une politique de tolérance zéro pour ne pas se faire vaxxer mais ne licenciera pas celui qui a été surpris en train de se branler lors d’un appel Zoom ou si l’on a aidé à rédiger des déclarations pour un gouverneur en difficulté au milieu d’allégations de harcèlement sexuel », a déclaré la journaliste Mona Salama.

CNN a licencié 3 employés pour « être venu au bureau sans être vacciné ». gouverneur au milieu des allégations de harcèlement sexuel – Mona Salama (@MonaSalama_) 5 août 2021

Aaron Ginn, co-fondateur du groupe de politique technologique Lincoln Network, a déclaré que les licenciements avaient éliminé tous les contradicteurs restants au sein d’une équipe dominée par la pensée de groupe.

« Traduction : les trois penseurs hétérodoxes restants de CNN ont été licenciés aujourd’hui » il tweeté.





On ne sait pas comment Zucker a découvert les trois contrevenants aux vaccins dans les rangs de CNN, car la société a un « système d’honneur » pour s’être conformé à son mandat de vaccination. Mais après le jab buste, cela peut changer. « Nous nous attendons à ce que dans les semaines à venir, la preuve de vaccination devienne une partie formelle du… processus de carte de passe », dit Zucker.

Ironiquement, les employés licenciés n’avaient apparemment pas encore eu à se rendre au bureau. Les membres du personnel ont été autorisés à travailler à domicile en raison de la pandémie, et les bureaux de CNN sont ouverts aux travailleurs sur une base volontaire.

La plupart des employés américains devaient retourner dans leurs bureaux le 7 septembre, mais Zucker a repoussé cet objectif vers la mi-octobre. « Ce n’était pas une décision facile » il a dit, « et il y a beaucoup à considérer. »

CNN, qui a fait la promotion des décès de Covid-19 au plus fort de la pandémie pour augmenter les cotes d’écoute, a promu des politiques draconiennes de distanciation sociale et de vaccination. L’ancienne présidente de Planned Parenthood, Leana Wen, maintenant analyste médicale pour CNN, a déclaré en avril lors de l’émission de Chris Cuomo qu’elle craignait que les Américains « sortir et profiter de ces libertés » si l’administration Biden n’imposait pas les vaccinations pour pouvoir participer à la société. Plus tôt cette semaine, elle a déclaré que tout le monde devrait porter des masques en public parce que « nous ne pouvons pas faire confiance aux non vaccinés ».





