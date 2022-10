CNN interroge Biden sur d’éventuelles accusations contre son fils

Le président américain a défendu Hunter Biden dans le cadre d’une enquête criminelle du FBI, le félicitant d’avoir vaincu la toxicomanie

Près de deux ans après le scandale de la bombe qui a éclaté à cause de l’ordinateur portable abandonné de Hunter Biden, CNN a confronté le président Joe Biden à la possibilité que des accusations criminelles soient portées contre son fils.

Interrogé mardi dans une interview sur des informations selon lesquelles les procureurs fédéraux disposent de suffisamment de preuves pour inculper Hunter Biden de crimes fiscaux et d’armes à feu, le président a défendu son fils sans aborder directement l’enquête du FBI contre lui. “Eh bien, tout d’abord, je suis fier de mon fils,” a déclaré Joe Biden. “C’est un enfant qui est devenu – pas un enfant, c’est un adulte – il est devenu accro, comme de nombreuses familles l’ont fait, accro à la drogue. Il a surmonté cela. Il a établi une nouvelle vie.

L’animateur de CNN, Jake Tapper, est immédiatement passé à d’autres sujets après la réponse de Biden, et il n’a pas abordé les aspects de l’histoire de l’ordinateur portable qui impliquaient le président dans des actes répréhensibles, y compris le trafic d’influence présumé de la famille Biden en Ukraine et en Chine. L’aîné Biden a également félicité son fils pour avoir été “directe” sur ses problèmes, y compris un livre dans lequel il a admis être un gros consommateur de crack.

«Je suis convaincu que ce qu’il dit et fait est cohérent avec ce qui se passe. . .” Biden a dit. “Je ne le savais pas, mais il s’avère que lorsqu’il a fait une demande pour acheter une arme à feu, ce qui s’est passé était, je suppose qu’on vous a demandé – je ne suppose pas, on vous a demandé – ‘Êtes-vous drogué? Consommez-vous de la drogue ? Il a dit non. Et il a écrit sur le fait de dire non dans son livre. J’ai donc une grande confiance en mon fils. Je l’aime, et il est dans le droit chemin, et il l’est depuis quelques années maintenant. Et je suis tellement fier de lui.

Le New York Post a dévoilé l’histoire de l’ordinateur portable en octobre 2020, quelques semaines seulement avant que Biden ne soit élu président, après avoir obtenu les données d’un ordinateur que Hunter Biden avait laissé dans un atelier de réparation du Delaware. Les médias sociaux ont censuré le rapport – à la demande du FBI, dans le cas de Facebook – et les médias traditionnels l’ont ignoré ou l’ont qualifié de “Désinformation russe”.

En fait, CNN a suggéré que le président de l’époque, Donald Trump, répandait la désinformation russe lorsqu’il a soulevé la question lors du débat final avant les élections. Biden a répondu à Trump en rejetant le rapport comme un “Plan russe” citant une lettre d’anciens responsables des services de renseignement suggérant que Moscou était à l’origine du scandale.

En décembre 2020, après que Biden ait déjà été déclaré vainqueur de l’élection controversée, CNN a reconnu que le FBI enquêtait sur les relations commerciales de Hunter Biden. Interrogé plus tard ce mois-là par un journaliste de Fox News s’il pensait toujours que les allégations contre son fils étaient de la désinformation russe, le président a ri et a dit : “Oui oui oui. Dieu t’aime, mec. Vous êtes un poney à un cheval.”

