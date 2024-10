CNN interdit un invité pour un commentaire sur un « téléavertisseur explosif » en direct — RT World News

Le journaliste Mehdi Hasan a accusé l’expert conservateur Ryan Girdusky d’avoir « incité à la violence » à son encontre.

CNN a interdit au commentateur politique conservateur Ryan Girdusky d’apparaître dans ses émissions après avoir fait allusion à un téléavertisseur truqué explosif lors d’un débat avec le journaliste musulman Mehdi Hasan.

L’incident s’est produit lors d’un débat houleux lors de la « News Night With Abby Phillip » lundi soir. Hasan s’est plaint d’avoir été accusé d’antisémitisme dans le passé, affirmant « Je suis un partisan des Palestiniens, donc j’y suis habitué. »

Girdusky intervint et dit à Hasan : « Eh bien, j’espère que votre bip ne sonne pas. » Il faisait apparemment référence à une série d’explosions de téléavertisseurs et de talkies-walkies utilisés par des membres du Hezbollah au Liban et en Syrie le mois dernier, largement imputées à Israël.

« Votre invité vient-il de dire que je devrais être tué à la télévision en direct ? » Hasan a répondu, accusant Girdusky de « incitation à la violence ». Girdusky s’est rapidement excusé, affirmant qu’il pensait qu’Hasan soutenait le groupe militant palestinien Hamas.

CNN a publié une déclaration à la suite de l’altercation, affirmant que Girdusky « ne sera pas le bienvenu dans notre réseau. »

Il y a « Zéro place au racisme ou à l’intolérance à CNN ou à nos ondes », » a déclaré le réseau. Phillip s’est séparément excusé auprès des téléspectateurs pour le comportement de l’invité.

La députée palestino-américaine Rashida Tlaib s’en est prise mardi à la chaîne, accusant CNN de jouer « Un rôle central dans la normalisation de ce type de haine ouverte anti-arabe, anti-musulmane et anti-palestinienne. Il n’était « absolument pas surprenant de voir des déclarations aussi dégoûtantes diffusées avec autant de désinvolture sur son réseau maintenant », a-t-elle écrit sur X.

















Girdusky a défendu ses commentaires sur X. « Vous pouvez rester sur CNN si vous traitez à tort tous les républicains de nazis et si vous avez reçu de l’argent des médias financés par le Qatar », a-t-il écrit, faisant référence à l’emploi passé d’Hasan à Al Jazeera. « Apparemment, vous ne pouvez pas aller sur CNN si vous faites une blague. Je suis heureux que l’Amérique puisse voir ce que représente CNN.



Les disputes émotionnelles et les attaques personnelles sont devenues plus fréquentes dans les médias au cours de la campagne présidentielle américaine très controversée qui touche à sa fin le jour des élections du 5 novembre. Dans le même temps, un récent sondage Gallup a révélé que près de 70 % des Américains ont peu ou pas de revenus. aucune confiance dans les médias.