CNN fait face à un procès en diffamation suite à un reportage sur une entreprise qui facturait des frais aux évacués d’Afghanistan

CNN pourrait bientôt atterrir dans une salle d’audience de Floride alors qu’elle fait face à un procès en diffamation de la part d’un entrepreneur en sécurité qui a accepté des paiements pour évacuer des personnes hors d’Afghanistan après le retrait de l’armée américaine en 2021.

L’entrepreneur, Zachary Young, a été inclus dans un segment de novembre 2021 sur les profiteurs de guerre facturant des prix élevés pour aider les personnes à fuir l’Afghanistan après la sortie des États-Unis. Le rapport utilisait le terme « marché noir » dans un graphique à l’écran et dans une introduction orale, ce qui, selon Young, décrivait faussement ses activités comme illégales.

Le terme a été supprimé de la version Web de l’histoire après que Young se soit plaint, et CNN a présenté des excuses à l’antenne, précisant qu’il n’était pas impliqué dans des activités illégales.

Mais Young, un vétéran de la Marine, affirme que la diffusion mondiale de l’histoire sur les chaînes de CNN et les plateformes numériques a nui à sa réputation et détruit son entreprise de conseil basée en Floride, Nemex Enterprises, qui servait des sociétés multinationales.

Une photo de Young est apparue à l’écran au-dessus d’un graphique indiquant : « Les Afghans qui tentent de fuir les talibans sont confrontés au marché noir, à des frais exorbitants, sans aucune garantie de sécurité ou de succès. »

L’affaire traîne dans le système judiciaire depuis deux ans. Une cour d’appel de Floride a statué en juin qu’il y avait suffisamment de preuves de négligence et de malveillance réelle de la part de CNN pour permettre à Young de demander des dommages-intérêts punitifs au réseau.

Les pourparlers de règlement sont tombés dans une impasse. Lundi, le juge William Henry Scott a statué que Young n’avait pas agi illégalement, mais a attendu pour décider si le terme « marché noir » dans l’histoire impliquait une criminalité.

Un procès devant jury de deux semaines est prévu pour le 6 janvier. S’il se déroule, les journalistes et les producteurs de CNN devront témoigner publiquement sur le fonctionnement interne de l’agence de presse, certains d’entre eux étant potentiellement embarrassants.

Les preuves dans cette affaire comprennent des SMS de journalistes de CNN décrivant Young comme un « s-bag » et un « connard ». Il y avait aussi un texte qui disait « nous allons clouer ce Young mf— ».

Il existe également des courriels de rédacteurs soulevant des questions quant à savoir si l’histoire était prête à être diffusée. (Le segment a été approuvé après avoir passé par le processus de vérification du réseau).

CNN sera également invité à présenter des données financières remontant à 2021. Bien que le réseau appartienne à la société publique Warner Bros. Discovery, les informations sur les performances commerciales de l’unité ne sont pas ventilées dans les rapports sur les résultats.

Les organismes de surveillance des médias et les commentateurs de droite ont saisi cette affaire comme une preuve qu’il ne faut pas faire confiance à CNN et à d’autres médias grand public.

CNN a refusé de commenter la question. Dans un dossier déposé au tribunal, la chaîne a déclaré que le segment présentait « uniquement ce qu’il savait être vrai ». CNN n’a jamais décrit l’activité de Young comme illégale et a fait valoir que le terme « marché noir » était utilisé pour décrire un système non réglementé visant à faire sortir les Afghans du pays, selon des documents déposés devant le tribunal. Le réseau a également fait valoir, sans succès, que les actions de Young violaient la loi des talibans et qu’il était donc exact d’utiliser cette expression.

Le rapport 2021 par Alex Marquardt, correspondant en chef de CNN à la sécurité nationale, a déclaré que les opérateurs privés facturaient des sommes exorbitantes aux Afghans désespérés de quitter leur pays après le retrait américain. Beaucoup de ceux qui cherchaient à partir pensaient qu’ils risquaient d’être la cible des talibans, selon le rapport.

Le seul exemple cité par Marquardt d’un tel opérateur était Young, qui a annoncé qu’il pouvait faciliter les évacuations d’Afghanistan en ligne vers des sociétés multinationales américaines et européennes et des organisations non gouvernementales.

L’article cite des articles de Young sur LinkedIn selon lesquels il a facturé 75 000 dollars pour une voiture de Kaboul au Pakistan et 14 500 dollars pour des vols vers les Émirats arabes unis.

Young n’a jamais parlé à CNN au téléphone, mais a déclaré à la chaîne dans un SMS qu’il avait demandé aux Afghans qui souhaitaient partir de se faire couvrir par des sponsors.

CNN a déclaré dans un dossier judiciaire que les inquiétudes des rédacteurs exprimées à propos de l’histoire « étaient liées à leur perception de la qualité du journalisme », et non à son exactitude. La société a également fait valoir que les propos durs à l’égard de Young dans les messages internes de ses journalistes ne démontrent pas qu’ils ont délibérément publié de fausses informations.

« Peu de choses sont plus courantes dans les rédactions que les journalistes qui utilisent un langage dur et indigné pour désigner des personnes dont ils croient être en train de dénoncer les méfaits », ont déclaré les avocats de CNN dans un dossier déposé au tribunal.

En 2020, CNN a réglé un procès intenté par Nicholas Sandmann, lycéen du Kentucky, qui était au centre d’une controverse vidéo virale. Le procès indique que CNN a faussement accusé Sandmann et d’autres étudiants de « s’être livrés à une conduite raciste » après un rassemblement.

Plusieurs médias conservateurs ont réglé des affaires de diffamation liées à de fausses allégations de fraude électorale formulées lors de l’élection présidentielle de 2020, dont 787 millions de dollars versés par Fox News à Dominion Voting Systems.