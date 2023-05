CNN et le Messenger parient sur le fait que les Américains veulent des informations impartiales

Article 1 : La semaine dernière, le Messenger, une opération d’information dirigée par l’équipe qui a construit et vendu The Hill, a été lancé sous les moqueries des critiques, tandis qu’à l’intérieur de l’entreprise, le personnel s’est plaint que le site n’était pas prêt pour les heures de grande écoute. En quelques jours, l’un de ses principaux rédacteurs a démissionné de frustration.

Point 2 : Les dirigeants de CNN ont passé une grande partie de la semaine dernière à défendre la décision du réseau de diffuser une interview à la mairie avec l’ancien président Trump, tandis que certains de ses 4 000 employés ont déclaré aux journalistes que le moral du réseau d’information était lamentable. Et Christiane Amanpour, correspondante internationale très appréciée de CNN, a publiquement critiqué son employeur dans un discours à la Columbia Journalism School.

Deux organisations de presse très différentes avec deux problèmes très différents. Mais ils ont deux points communs.

La première est que les deux tentent de sécuriser leur territoire dans un environnement économique hostile. Le Messenger est lancé au moment même où les tentatives précédentes pour faire fonctionner les informations numériques à grande échelle sont en train de tomber à l’eau ; CNN essaie de changer de marque alors que le moteur qui a rendu les nouvelles de la télévision par câble rentables, sinon populaires, est en train de s’essouffler.

Tout aussi inquiétant : les deux sociétés tentent de se positionner comme un antidote aux « médias biaisés » et promettent de diffuser des informations médianes. Le problème est qu’il n’y a pas beaucoup de preuves que les gens réclament cela, ce qui rend difficile d’envisager une lumière au bout du tunnel pour l’une ou l’autre des entreprises.



Un bref récapitulatif: The Messenger est une source de fascination dans les cercles médiatiques depuis des mois, en grande partie parce que l’entreprise a embauché des journalistes à un rythme rapide (rare à tout moment, mais ultra-rare sur le marché de l’information de 2023) et a payé taux supérieurs au marché (idem).

Le propriétaire de Hill, Jimmy Finkelstein, a également haussé les sourcils en évoquant le bon vieux temps où les familles se rassemblaient autour du téléviseur pour regarder 60 minutes ou attendre avec impatience les nouveaux numéros de magazines imprimés.

Mais le principal argument de Hill auprès des lecteurs est qu’il fournira « des informations impartiales et objectives », comme l’a dit son rédacteur en chef Dan Wakeford (deux fois dans un paragraphe) dans sa note de bienvenue. Juste pour le marteler, le jour du lancement, le site a publié les résultats d’un sondage, mené par l’un de ses investisseurs, qui annonçait que « les électeurs américains veulent une nouvelle source médiatique exempte des préjugés personnels des journalistes ». Moment opportun !

Pendant ce temps, CNN tente une réorganisation complète sous de nouveaux propriétaires et une nouvelle direction. AT&T a vendu le réseau, ainsi que le reste de la société qui s’appelait auparavant WarnerMedia, à Discovery Inc. il y a un an, et le patron de Discovery, David Zaslav, a installé le producteur de télévision Chris Licht pour diriger l’opération, en remplacement de Jeff Zucker, qui avait dirigé CNN. pendant neuf ans.

Sous Licht, CNN a promis de s’éloigner de ce qu’il a décrit comme une opinion libérale, arguant que « trop ​​​​de gens ont perdu confiance dans les médias ». Comme je l’ai noté, cet argument se synchronise avec celui exprimé précédemment par John Malone, le baron conservateur du câble qui siège au conseil d’administration de Warner Bros. Discovery, et a retenu Fox News comme modèle pour un réseau d’informations télévisées.

Je ne suis pas sûr à 100 % de l’un ou l’autre des médias croit que les Américains veulent vraiment des informations justes sur les faits, malgré leurs protestations.

Une analyse rapide du Messenger vous donne l’impression qu’il s’agit vraiment d’une tentative de créer un concurrent pour The Daily Mail, le tabloïd britannique qui touche un large public avec ses histoires can-you-believe-that ; si vous êtes à la recherche d’informations sur l’ancienne star de télé-réalité Honey Boo Boo et sa famille, le Messenger vous a couvert. (Les journalistes de Messenger me disent que le site a été lancé sous une forme rudimentaire et qu’ils auront éventuellement des éléments plus substantiels sur le site pour équilibrer les goûts de « Arkansas Inmate Escapes Twice in 24 Hours, Steals Guard’s Car ».)

Et comme CNN révise une grande partie de sa programmation, les dirigeants là-bas pensent que le véritable avantage pourrait être son ardoise du soir, où il pense qu’il peut attirer les téléspectateurs qui veulent du divertissement, pas des nouvelles de dernière minute. D’où les émissions à venir comme Roi Charlesun talkfest animé par l’ancienne star de la NBA Charles Barkley et l’animatrice de CBS Gayle King.

Pendant ce temps, Zaslav a précisé une circonscription qui, selon lui, veut vraiment des informations impartiales, ou du moins la perception qu’elles sont impartiales : « Les annonceurs s’intéressent à nouveau à CNN », a-t-il déclaré lors de la conférence des investisseurs de MoffettNathanson la semaine dernière, défendant l’événement Trump et d’autres changements. le réseau avait fait. « Ils ne veulent pas faire partie d’un réseau de plaidoyer.

Mais pour les besoins de la discussion, prenons le Messenger et CNN au mot : les Américains réclament des informations sans préjugés. Parce que si c’est ce qu’ils croient vraiment, je pense qu’ils auront du mal à le prouver, pour plusieurs raisons.

La première est que les Américains ne consomment tout simplement pas beaucoup de nouvelles, point final. Les audiences des informations diffusées par les journaux et les téléviseurs sont en baisse depuis des années, et les baisses ont précédé l’ère d’Internet pendant un certain temps, bien que l’ère numérique ait accéléré le rythme.

CNN, qui a été le pionnier du modèle de réseau d’information sur la télévision par câble en permanence lors de son lancement en 1980, s’est rapidement rendu compte que les téléspectateurs se brancheraient quand quelque chose de vraiment spectaculaire se produirait – disons, une guerre entre les États-Unis et l’Irak – mais généralement coupés entre les conflagrations.

Une façon de résoudre ce problème : positionnez-vous comme un réseau de défense des libéraux ou des conservateurs, comme l’ont fait Fox News et MSNBC. Une autre, pratiquée par Zucker avant l’ascension de Trump : transformer des histoires mineures de tabloïd – du genre que Messenger pourrait présenter sur sa page d’accueil – en événements de plusieurs jours, comme la saga de la « croisière caca » en 2013, ou le mystère de l’avion de ligne malais disparu en 2014.

Et oui, l’intérêt des Américains pour les nouvelles a considérablement augmenté à l’époque de Trump et des coronavirus. Mais lorsque Trump est parti et que le pays est revenu, principalement, à la vie pré-pandémique, cet intérêt a également diminué. Et attendre qu’une autre calamité relance cet intérêt n’est pas une véritable stratégie : si vous voulez ramener les globes oculaires sur votre site d’actualités, vous devrez probablement trouver quelque chose qui n’a pas grand-chose à faire avec des nouvelles.

L’autre problème avec l’argument « les Américains veulent des informations impartiales » est un problème de vérité dans l’étiquetage. Ce n’est pas que les « Américains » pensent que les nouvelles sont biaisées ; ce sont les gens qui penchent républicain. Les démocrates, dans l’ensemble, pensent que les nouvelles qu’ils reçoivent des points de vente existants sont raisonnablement dignes de confiance, comme l’indique ce sondage YouGov utile – qui reproduit un sondage similaire réalisé il y a un an. Ce sont les républicains qui se méfient de presque tous les médias qui ne leur sont pas explicitement destinés, comme NewsMax. Et même le propre sondage du Messenger, qui prétend montrer une soif d’informations impartiales, le souligne : 55 % des démocrates pensent que la couverture de leur propre parti est juste, mais seulement 19 % des républicains ont dit la même chose.

Fox News, bien sûr, l’a compris dès le départ : c’est pourquoi leur argumentaire « juste et équilibré » signifie en fait « des nouvelles que vous aimerez si vous êtes du bon côté du spectre politique ». Et ce n’est pas ce que CNN et le Messenger disent qu’ils vendent. Mais s’ils ne le font pas, qui achète ?