CNN entre dans l’ère post-Jeff Zucker. Adieu les bannières « Breaking News ».

Sous la direction de M. Zucker, un micromanager qui dictait les gros titres et chuchotait à l’oreille des présentateurs pendant les interviews, le réseau a développé une culture « Audience of One ». « What Jeff Wants » était le mantra, et cela signifiait souvent spectacle et drame. M. Licht déchire maintenant ce livre de jeu avec un style de gestion particulièrement différent de son prédécesseur.

« Je ne suis pas ici pour entrer dans les détails de la prise de décision éditoriale au jour le jour », a déclaré M. Licht aux employés le premier jour. Son approche plus passive de la couverture et ses déclarations radicales selon lesquelles CNN « défiera la philosophie traditionnelle des informations par câble », ont laissé ses sceptiques souhaiter une direction plus spécifique du haut, pas moins.

Les premiers mouvements de M. Licht et l’ambiance à l’intérieur du réseau ont été décrits par plusieurs personnes connaissant la dynamique interne de CNN qui ne parleraient que sous condition d’anonymat.

M. Licht est au courant des critiques. « Je vais prendre des décisions plus lentement que certains ne le souhaiteraient », a-t-il écrit jeudi dans une note de service à l’échelle de la salle de presse. « Je sais que cette organisation a connu d’énormes changements au cours des quatre derniers mois, c’est pourquoi j’aborde ce processus lentement et de manière réfléchie alors que nous examinons toutes les parties de l’opération. » (CNN a refusé de commenter.)

L’un des premiers objectifs a été la programmation du matin, un domaine que M. Licht connaît bien pour avoir supervisé « Morning Joe » et sa réorganisation réussie de « CBS This Morning ».