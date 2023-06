CNN embauche le confident de David Zaslav comme nouveau COO, soulignant le lien

Lorsque cela a échoué, Leavy a suggéré qu’il pourrait être apte au travail. Licht et Leavy sont ensuite allés à Zaslav avec l’idée, et il a signé, ont déclaré les gens.

Placer Leavy à côté de Licht pourrait être considéré comme un proxy pour Zaslav. Et, faire venir un cadre qui a été consiglier à Zaslav pendant plus d’une décennie suggère qu’il y a quelques frontières ou secrets entre Licht et Zaslav.

Cette décision semble donner à Zaslav une fenêtre supplémentaire sur ce qui se passe sur CNN. Licht a suscité un examen de plus en plus minutieux de la part de ses propres employés au milieu de notes en baisse et de prises de décision douteuses.

Licht a embauché David Leavy en tant que nouveau directeur de l’exploitation de CNN, a annoncé jeudi la société. Leavy est directeur des affaires générales de Warner Bros. Discovery et travaille en étroite collaboration avec Zaslav depuis plus de 15 ans. Licht a pris la relève en tant que PDG de CNN en avril 2022.

Leavy connaît bien les dirigeants et les opérations de Warner Bros. Discovery et dirigera désormais le marketing, les relations publiques, les ventes publicitaires, les installations et d’autres logistiques de CNN.

Chris Marlin, responsable de la stratégie et des opérations commerciales de CNN, se concentrera désormais sur la génération de sources de revenus alternatives pour le réseau en dehors de la télévision, le travail pour lequel il avait été initialement embauché, selon l’une des personnes familières avec le processus d’embauche. Ces opportunités incluent des partenariats ou des parrainages potentiels, a déclaré la personne.

L’expérience de Licht est la production de spectacles, avec des passages dans « Morning Joe » de MSNBC et « Late Show with Stephen Colbert » de CBS. L’embauche de Leavy devrait permettre à Licht de se concentrer davantage sur la programmation et la stratégie éditoriale et moins sur la logistique. Leavy n’aura aucune contribution sur le côté éditorial de CNN.

Licht a apporté des changements importants à la programmation télévisée de CNN, notamment en créant une nouvelle émission du matin et une programmation aux heures de grande écoute. Les premiers résultats sont décourageants. L’audience de CNN a chuté de 16 % en mai par rapport à avril en termes de nombre total de téléspectateurs aux heures de grande écoute et d’adultes de 25 à 54 ans, un groupe démographique prisé des annonceurs, selon les données de Nielsen. L’audience moyenne de jour a chuté de 13 % dans l’ensemble et de 17 % chez les adultes de 25 à 54 ans.

CNN a licencié Don Lemon en avril et est déplacer Kaitlin Collins à son créneau horaire de 21 h. Les deux ancres faisaient partie de L’émission matinale originale de Lichtqui a duré moins d’un an.

Selon Nielsen, l’audience globale et aux heures de grande écoute de CNN était à la traîne de Fox News et de MSNBC. Fox News Channel comptait en moyenne 1,09 million de téléspectateurs au total pendant la journée et 1,42 million de téléspectateurs au total aux heures de grande écoute en mai. MSNBC comptait en moyenne 736 000 téléspectateurs pendant la journée et 1,16 million de téléspectateurs aux heures de grande écoute. CNN n’a enregistré en moyenne que 416 000 en journée et 494 000 aux heures de grande écoute.