Alors que le président Donald Trump devrait faire un discours public au Texas, CNN a promis de ne pas diffuser le discours du président en direct et dans son intégralité, et a appelé les autres «réseaux responsables» à ne pas comparaître.

Après une semaine tumultueuse qui a vu Trump accusé de sédition à la suite de l’émeute de mercredi dernier à Capitol Hill, puis menacé de destitution et excommunié des médias sociaux, le président s’est aventuré devant la Maison Blanche mardi en route vers Alamo, au Texas.

Se rendant ostensiblement à Alamo pour visiter une section du mur frontalier, Trump prononcera probablement un long discours, son premier depuis un message préenregistré la semaine dernière condamnant ses partisans qui ont enfreint la loi au Capitole.

CNN ne couvrira pas le discours en direct, a révélé l’animateur Brian Stelter dans un bulletin d’information mardi matin. «Ce qu’il va dire et comment il va le dire est très préoccupant» Stelter a écrit, ajoutant que «Les réseaux de télévision responsables ne diffuseront pas Trump en direct et intégralement. Pas après son incitation la semaine dernière.

Concernant le voyage de Trump à Alamo, au Texas aujourd’hui: les réseaux de télévision responsables ne diffuseront pas Trump en direct en intégralité https://t.co/EskHcKkWP1 pic.twitter.com/LRMdLeldRX – Brian Stelter (@brianstelter) 12 janvier 2021

« Fox et d’autres réseaux pro-Trump diffuseront Trump en direct, tandis que d’autres médias exerceront un jugement éditorial et ingéreront ce qu’il dit, puis décideront si l’un d’entre eux est digne d’intérêt », Stelter continua. «Peut-être que la direction de Fox me prouvera le contraire et sautera le discours, nous verrons…»

Au moins un réseau pro-Trump, Right Side Broadcasting Network, a promis de diffuser intégralement l’apparence de Trump.

Trump est accusé d’incitation depuis qu’il a rassemblé mercredi ses partisans devant la Maison Blanche et les a exhortés à marcher sur le Capitole américain. Cependant, Trump a demandé à la foule de protester «Pacifiquement et patriotiquement», un appel que certains émeutiers qui ont brisé les fenêtres et vandalisé le Capitole n’ont pas tenu compte.

Les démocrates ont toujours rédigé à la hâte des articles de mise en accusation, accusant Trump de «Incitation à l’insurrection», avec un vote à la Chambre prévu cette semaine.

Pendant ce temps, Trump a été démarré de toutes les grandes plateformes de médias sociaux, les entreprises technologiques responsables citant les préoccupations de sécurité publique comme leur raisonnement. Coupé de ses moyens habituels de communication avec le public, Trump est resté hors des projecteurs ce week-end et cette semaine.

Cependant, peu de temps après la publication du bulletin de Stelter, Trump s’est entretenu avec des journalistes de la base aérienne d’Andrews avant de partir pour le Texas. Là, il a désavoué toute responsabilité dans l’émeute du Capitole, affirmant que son discours était «Tout à fait approprié.»

En quittant la Maison Blanche plus tôt mardi, Trump a accusé les démocrates de nourrir «Énorme colère» avec leur nouvelle campagne de destitution, et plus tard à Andrews Air Force Base, a appelé la décision des entreprises technologiques de l’interdire «Une erreur catastrophique pour eux» et «Très, très mauvais pour notre pays.» Cependant, il a déclaré à plusieurs reprises aux journalistes qu’il voulait « pas de violence » de ses partisans.

