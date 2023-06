CNN diffuse une cassette de Trump semblant montrer des documents militaires qui, selon lui, sont toujours classifiés

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Audio de l’ancien président Donald Trump semblant afficher sa possession de documents militaires classifiés a été diffusé par CNN.

Dans l’enregistrement, qui proviendrait d’une réunion au club de golf et au domaine de M. Trump à Bedminster en juillet 2021, l’ancien président peut être entendu mélanger de manière audible des documents et décrire sa « grosse pile de papiers » à ses associés.

L’existence de la bande était déjà connue mais c’est la première fois qu’elle est entendue en public.

« Ce sont les papiers », a déclaré M. Trump à un moment donné, faisant référence à un document militaire concernant l’Iran et le chef d’état-major interarmées des États-Unis, Mark Milley. « Cela a été fait par l’armée et m’a été donné. »

« Ils m’ont présenté ceci – c’est officieux », entend-on dire M. Trump à un autre moment de l’enregistrement, décrivant les informations qu’il montre aux autres comme « hautement confidentielles » et « secrètes ».

L’audio enregistre M. Trump s’adressant à plusieurs personnes et leur montrant apparemment des documents relatifs à une éventuelle attaque contre l’Iran qui, selon lui, ont été rédigés par le général Milley et qui, selon lui, sont toujours classifiés.

On entend l’ancien président dire : « N’est-ce pas incroyable ? J’ai une grosse pile de papiers, ce truc vient d’arriver. Regarder. [PAPERS SHUFFLING] C’était lui. Ils m’ont présenté ceci – c’est officieux – mais ils m’ont présenté ceci. C’était lui. C’était le ministère de la Défense et lui.

On peut entendre l’une des autres personnes dans la pièce dire: « Wow. » Un autre dit: « Oh mon Dieu. »

Se référant apparemment à une querelle publique en cours avec le général Milley, on entend alors M. Trump dire: « Cela gagne totalement mon cas, vous savez. »

On l’entend alors dire: « Sauf que c’est, comme, hautement confidentiel. » On entend ses invités rire en disant cela.

L’ancien président dit alors : « Secret. Il s’agit d’informations secrètes. Regarde, regarde ça. Vous attaquez, et….

Un de ses invités plaisante alors en disant que « Hillary imprimerait ça tout le temps, vous savez », faisant référence à l’utilisation controversée par Hillary Clinton d’un serveur de messagerie privé pour lequel elle a été critiquée mais pas inculpée.

M. Trump dit alors: «Voyez en tant que président, j’aurais pu le déclassifier. Maintenant je ne peux pas, tu sais, mais c’est encore un secret. N’est-ce pas intéressant ? C’est trop cool. Je veux dire, c’est tellement – écoutez, elle et moi, et vous ne m’avez probablement presque pas cru, mais maintenant vous me croyez.

Donald Trump a été inculpé plus tôt ce mois-ci pour avoir prétendument mal géré des documents classifiés après avoir quitté la Maison Blanche

L’ancien président a été inculpé plus tôt ce mois-ci et accusé de 37 chefs d’accusation liés à sa mauvaise gestion présumée de documents classifiés après avoir quitté la Maison Blanche, y compris la rétention délibérée de secrets de la défense nationale en violation de la loi sur l’espionnage, complot en vue d’entraver la justice, dissimulation de documents par corruption, dissimulation de documents dans le cadre d’une enquête fédérale, stratagème de dissimulation et fausses déclarations.

En mai, CNN a rapporté que parmi les preuves utilisées par les procureurs pour monter leur dossier contre l’ancien président figurait un enregistrement audio d’une réunion de l’été 2021, au cours de laquelle M. Trump aurait reconnu détenir un document classifié du Pentagone détaillant les plans de bataille potentiels contre l’Iran.

Dans une interview avec Fox News, M. Trump a nié posséder un tel document.

Trump a déclaré à Fox News qu’il n’avait jamais eu de document secret concernant l’Iran (Getty Images)

« C’était une énorme quantité de journaux et de tout ce qui parlait de l’Iran et d’autres choses », a-t-il déclaré. « Et il a peut-être été retenu ou non, mais ce n’était pas un document. Je n’avais pas de document à proprement parler.

Il a suggéré que les papiers étaient peut-être des coupures de journaux et de magazines.

L’indépendant a contacté Donald Trump pour un commentaire.

Il n’était pas immédiatement clair comment CNN était entré en possession de l’enregistrement.