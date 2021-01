Alors que les appels à «déprogrammer» les partisans de Trump s’accumulent, CNN a accueilli un ancien déprogrammeur professionnel de Moonie qui a suggéré que la nation tout entière avait été «influencée négativement» et avait besoin d’aide. Les téléspectateurs n’étaient pas impatients de s’inscrire.

L’expert du culte Steven Hassan a été amené mardi sur CNN pour conseiller sur la façon de déprogrammer les membres de ce qu’il a décrit dans son livre de 2019 comme le « Culte de Trump. » Peut-être dans le but de stimuler son activité de déprogrammation, cependant, il a suggéré que tout le pays avait besoin de ses services.

Après que la présentatrice de CNN, Alisyn Camerota, ait parlé des partisans de Trump qui avaient envahi le Capitole plus tôt ce mois-ci comme s’ils ne vivaient plus, entonnant de façon dramatique sur les images du raid que «certaines des personnes que vous voyez ici étaient autrefois des conseillers d’école primaire, certaines de ces personnes étaient des pompiers, »Elle a demandé à Hassan comment Trump avait«a radicalement changé sa personnalité. »

Ancien membre de la tristement célèbre Église de l’Unification (mieux connue sous le nom de ‘Moonies’) dans les années 1970, Hassan a suggéré que les dévots de Trump avaient été «recruté de manière trompeuse par une secte politique autoritaire»Et avait subi un«changement radical de personnalité« Psychologiquement diagnostiquable comme »trouble dissociatif. »

Alors qu’il a brièvement décrit comment les chefs de sectes utilisent le contrôle du comportement, des informations, des pensées et des émotions pour «créer une nouvelle identité dépendante et obéissante», Il s’est arrêté avant d’expliquer comment Trump aurait fait cela.

Alors que Camerota déplorait le temps que prendrait l’approche de déprogrammation individuelle de Hassan pour laver le cerveau (ou re-laver le cerveau) de millions d’Américains, le conseiller de secte a reconnu « nous allons avoir besoin d’une approche descendante», Suggérant même qu’il soit invité à témoigner devant le Congrès.

« En fin de compte, toute l’Amérique a besoin d’une déprogrammation parce que nous avons tous été influencés négativement par Donald Trump, » il a dit.

Les partisans de Trump n’ont pas aimé être considérés comme des membres de la secte.

Je suis un adulte très instruit et je n’ai jamais été membre d’une secte, encore moins d’une «secte Trump» fictive. J’en veux à quiconque dise que je ne suis pas capable de penser par moi-même. J’ai voté les deux partis dans ma vie. Je soutiens la politique du président, je n’adore pas cet homme. – Margaret 🇺🇸 🦅 (@MargaretAUGrad) 19 janvier 2021

J’adore mon pays, pas moyen non comment vont-ils changer cela. FU duma $$. – Ccwill22 (@ Ccwill221) 19 janvier 2021

Certains ont souligné que les accusations portées contre les partisans de Trump pourraient tout aussi facilement être renvoyées à leurs accusateurs – en particulier la partie de la liste de contrôle de Hassan dans laquelle le membre de la secte est découragé de chercher.à l’extérieur»Sources d’informations et alimentées en gaz avec des versions révisées du passé.

OMG! Pensent-ils vraiment que 80 millions d’entre nous sont si stupides que nous avons rejoint une secte? L’arrogance de la gauche m’étonne. Nous pensons par nous-mêmes et avons aimé Trump parce qu’il nous aimait et nous a donné une voix. Et au fait, l’élection a été volée. Regardez juste les preuves … beaucoup. https://t.co/6ezgbd1DjW – sobre et focalisé (@Soberandfocused) 19 janvier 2021

Que pense-t-il des gens qui croient encore au Russiagate? – Pardon Julian Assange et Edward Snowden (@JohnFiliss) 19 janvier 2021

Ce que vous attendez des libéraux, ils ont pris le livre de jeu des nazis. – Tony (@DeanDearinger) 19 janvier 2021

Bien que certains semblaient être fiers d’incarner des éléments de la liste de contrôle du comportement de la secte.

Je ne serai jamais "récupérer" (Lisez programmé et soumis à un lavage de cerveau dans leur pensée) C’est une merde de science-fiction effrayante qui se passe là-bas! – Ange patriote de Qanomoly (@ AngelGrace1313) 19 janvier 2021

Les libéraux sont mauvais. Les patriotes sont bons. Il s’agit du bien contre le mal. MSM = MAL – MountainMamaforTRuMP2020 (@ MMp2020) 19 janvier 2021

Il est compréhensible que n’importe qui se hérisse d’apprendre qu’il a été dupé par une secte. Mais les conseils de Hassan aux personnes qui cherchent à déprogrammer leurs proches soutenant Trump ne ressemblaient ironiquement guère à la couverture dérisoire habituelle de CNN d’un contingent qui – malgré les meilleurs efforts du réseau – comprend des millions d’Américains. Le déprogrammeur professionnel a conseillé à son hôte d’encourager les cultistes à commencer à penser par eux-mêmes, « la technique la plus puissante est de poser une question respectueuse et réfléchie, d’être calme et d’attendre vraiment longtemps une réponse. »

Le réseau est loin d’être le seul à suggérer que les partisans de Trump ont besoin d’une déprogrammation. Le chroniqueur du Washington Post Eugene Robinson est apparu sur MSNBC plus tôt ce mois-ci avec l’écrivain du New York Times Nikole Hannah-Jones pour déplorer qu’il y en ait.des millions d’Américains, presque tous blancs, presque tous des républicains qui ont besoin d’être déprogrammés… comme s’ils étaient membres d’une secte.« La députée démocrate Alexandria Ocasio-Cortez a été plus circonspecte avec son appel à déprogrammer »suprémacistes blancs», Bien que de nombreux autres membres de son parti aient suggéré que les deux catégories sont une seule et même chose.

