L’interview de Robert Redfield, qui a été directeur des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sous Donald Trump, a été diffusée par CNN dans le cadre d’un aperçu d’un prochain long-métrage intitulé «COVID WAR: The Pandemic Doctors Speak Out. » Dans un segment en tête-à-tête avec Sanjay Gupta de CNN, Redfield a offert la dernière réitération de l’affirmation selon laquelle l’épidémie de Covid-19 en Chine à la fin de 2019 avait commencé comme une fuite d’un laboratoire de virologie.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy