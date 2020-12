Tucker Carlson de Fox News a remis en question la «campagne de marketing» derrière les vaccins Covid-19 précipités et le manque de débat autour de cela. CNN et d’autres ont répondu en disant que l’ancre posait un «danger clair et présent».

« Combien de personnes Tucker Carlson a-t-il essayé de tuer ce soir? » Le représentant Eric Swalwell (D-Californie) a tweeté vendredi.

Combien de personnes Tucker Carlson a-t-il essayé de tuer ce soir? – Représentant Eric Swalwell (@RepSwalwell) 19 décembre 2020

Bien qu’un tel message puisse sembler extrême, ce n’est qu’une des nombreuses réactions à une récente critique du vaccin de Carlson.

Dans un segment de son émission, Carlson, l’un des partisans les plus virulents du président, a ciblé le « campagne de marketing » derrière le vaccin Pfizer, notant à la fois des rapports de réactions allergiques aux injections et des entreprises de médias sociaux réprimant ce qu’elles jugent être « désinformation » à propos de ça.

Partie 1/2: Ne remettez pas en question le vaccin contre le coronavirus. pic.twitter.com/haEGpLusth – Tucker Carlson (@TuckerCarlson) 18 décembre 2020

Partie 2/2: Ne remettez pas en question le vaccin contre le coronavirus. pic.twitter.com/npng6H9JdF – Tucker Carlson (@TuckerCarlson) 18 décembre 2020

Le manque de débat et de conversation, a noté Carlson, ne fait que blesser le potentiel « confiance » dans le vaccin.

«Alors, comment sommes-nous censés réagir à une campagne de marketing comme celle-ci?» il a dit. «Nerveusement, si vous êtes fermement en faveur des vaccins, et nous le sommes. Même si vous savez combien de vies ont été sauvées grâce aux vaccins, et nous le faisons. Tout cela semble un peu trop, c’est faux parce que c’est trop lisse.

«Nos dirigeants», le fondateur de Daily Caller a déclaré: « Ne sont certainement pas pro-choix » en ce qui concerne le vaccin.

«Si vous voulez que les gens prennent votre vaccin, ils doivent avoir confiance en votre vaccin. Et si vous voulez qu’ils lui fassent confiance, vous devez les laisser en parler librement. » »a-t-il dit, indiquant une interview de CNN avec la philanthrope Melinda Gates, épouse de Bill Gates, où elle a appelé au ciblage de la désinformation sur les vaccins.

Les voix des médias grand public ont riposté rapidement. Dans un éditorial de samedi à CNN, l’ancien attaché de presse de la Maison Blanche Bill Clinton, Joe Lockhart, a encouragé les agences de presse à attaquer en masse Carlson et d’autres animateurs de Fox News pour de telles critiques.

Opinion: La diatribe de vaccin de Tucker Carlson devrait être appelée par toutes les agences de presse réputées https://t.co/crjaWF5cvn – CNN France (@CNNFrancePR) 19 décembre 2020

«Le déni de la science, le scepticisme vis-à-vis des vaccins et les mensonges qui sont crachés sur Fox News constituent un danger clair et actuel pour la santé de nombreux Américains» Lockhart a écrit, comparant le segment de Carlson à la course «Dans un théâtre bondé et [yelling] Feu, » une hypothétique souvent citée souvent citée par ceux qui citent les limitations de la liberté d’expression aux États-Unis.

Dans un segment MSNBC, le Dr Vin Gupta a fustigé Carlson, ainsi que le sénateur Ted Cruz (R-Texas) et d’autres, pour avoir osé remettre en question l’efficacité du vaccin.

«Ce vaccin est globalement sûr et ce vaccin empêche les gens d’entrer dans les USI. Le sénateur Ted Cruz, Tucker Carlson et ceux qui propagent ce mythe … ils ne se sont pas occupés des patients de l’unité de soins intensifs », il a dit.

Le vaccin Pfizer, qui était efficace à plus de 90% dans les essais, a commencé à être distribué la semaine dernière et divers sondages ont montré que le scepticisme quant à son efficacité s’est lentement érodé, car de plus en plus de personnalités publiques telles que le vice-président Mike Pence, ainsi que Fox News ‘ Rupert Murdoch, l’avez prise.

Chez les républicains, cependant, l’hésitation reste la plus élevée. Un sondage de la Kaiser Family Foundation cette semaine a révélé que 42% des républicains le feraient « Probablement ou certainement pas » prenez un vaccin Covid-19. Moins les tendances politiques, 27% des répondants hésitaient à se faire vacciner.

